Andrea Berg auf großer „Mosaik Live Arena Tour“

HalleWestfalen. Diesem Moment haben die Fans von Andrea Berg entgegen gefiebert: Zwei Jahre widmete sich die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte nahezu komplett der Arbeit an ihrem neuen Album und der Vorbereitung der „Mosaik Live Arena Tour“. „Über zwei Jahre haben wir intensiv an ‚Mosaik‘ gearbeitet, nun darf ich es endlich hinaus in die Welt tragen und wir starten mit dem neuen Album gemeinsam durch“, sagt Berg. „Die unzähligen tollen Reaktionen meiner Fans in den letzten Wochen haben mich sehr berührt, ich freue mich auf unsere ‚Mosaik-Reise‘ riesig.“ Im Rahmen ihrer großen Tournee quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz verzaubert der Schlagerstar einmal mehr auch die Herzen der ostwestfälischen Fans mit ihrem Live-Auftritt am 09. Februar (Sonntag) 2020, ab 19.00 Uhr, im GERRY WEBER STADION.

Mit einer einzigartigen Konzertbühne, einer perfekten Show-Inszenierung mit tollen Überraschungsmomenten, der bekannt mitreißenden Performance der Schlagerkönigin und dem neuen Album „Mosaik“ an Bord, erwartet die Konzertbesucher ein unvergesslicher Musikabend. Die vielfach preisgekrönte Künstlerin konnte in ihrer unvergleichlichen Karriere Rekorde über Rekorde verzeichnen und seit 2003 schnellte jedes Album von Andrea Berg auf Platz eins der nationalen Charts. Hinzu kommen die spektakulären Live-Konzerte, die generationenübergreifend begeisterten und in Serie ausverkaufte Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten. „Es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, den Menschen durch meine Musik und die Texte Halt zu geben, sie emotional zu umarmen. Wenn ich Freude an der Musik habe, überträgt sich das ganz automatisch auch auf mein Publikum. Und ich freue mich auf viele unvergessliche Begegnungen mit meinen Fans“, erklärt Berg.

Die offizielle Veröffentlichung des langerwarteten Studioalbums mit dem bezeichnenden Titel „Mosaik“ findet am heutigen Freitag statt. Andrea Berg nimmt ihre Anhänger auf dem insgesamt 17. Studioalbum mit auf eine spannende, musikalische Reise: Liebe, Glück, Sehnsucht und Schmerz – die 15 brandneuen Titel formen gemeinsam ein authentisches Mosaik des Lebens. Das Album besticht durch eine große musikalische Bandbreite, eingängige Melodien und tiefgründige Texte wie beispielsweise das Duett „Ich bin wegen dir hier“ mit Xavier Naidoo. „Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit. Runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das Beste daraus – lasst uns keine Zeit verlieren, 2019 wird unser Jahr“, so die vielfach preisgekrönte Künstlerin.