„Anders Fußballspielen?!“ – Vortrag am 12. Dezember um 19 Uhr

Paderborn. Mit der Industrialisierung entstand auch eine eigene Sportkultur der Arbeiterschaft. Mit Hitlers „Machtergreifung“ fand diese Arbeitersportbewegung in Deutschland ihr jähes Ende. Die 100-jährigen Traditionen und Geschichten der Arbeiterfußballer sind seitdem vielfach in Vergessenheit geraten.

Eike Stiller lässt in seinem Vortrag am Donnerstag, den 12. Dezember diesen spannenden Aspekt der deutschen und europäischen Sport- und Sozialgeschichte Revue passieren. Beginn ist um 19 Uhr im Filmraum, der Zugang erfolgt durch die Erinnerungs- und Gedenkstätte. Der Eintritt ist frei.

Die Wanderausstellung zur Geschichte des Arbeiterfußballs in Deutschland „Der andere Fußball in Deutschland. 100 Jahre Arbeiterfußball – 125 Jahre Arbeitersport“ ist an diesem Tag bis 18.45 Uhr geöffnet.