Andachten im Glaubens Garten und eine Gelände-Führung

Bad Lippspringe. Die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe dürfen sich am kommenden Wochenende auf ein vielfältiges Programm freuen. Los geht’s am Samstag, 15. August, mit einer Andacht im GlaubensGarten. Um 14.30 Uhr lädt die buddhistische Gemeinde dazu ein, gemeinsam zu beten und für einen Moment zur Ruhe zu kommen.

Am Sonntag, 19. Juli, beginnt der Nachmittag in der Gartenschau mit einer öffentlichen Führung. Um 14.00 Uhr haben interessierte Besucher die Möglichkeit, an einer 90-minütigen Reise durch die Blumenpracht und Waldidylle teilzunehmen. Dabei bekommen sie spannende Informationen zu besonderen Blüten und Bäumen im Gartenschau-Gelände. Treffpunkt ist die NIEWELS-Fontäne im Eingangsbereich.

Eine halbe Stunde später findet im GlaubensGarten eine Andacht und Meditation der Neuapostolischen Kirche statt. Die besinnliche Auszeit vom Alltag beginnt um 14.30 Uhr. Alle Gartenschau-Besucher sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Gartenschau-Gelände ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen für die Tageskarte 9,50 Euro (Erwachsene) bzw. 7,50 Euro (ermäßigt). Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen 1,00 Euro. Darüber hinaus gibt es günstige Familienkarten und Gruppenangebote.