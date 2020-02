An zwei Wochenenden zum Jugendleiter

Gütersloh. Jugendliche ab 14 Jahren mit Interesse an der Jugendarbeit haben vom 6. bis 8. März und vom 20. bis 22. März die Gelegenheit, an einer Jugendschulung im Haus Ossenbrock bei Osnabrück teilzunehmen. Zusammen mit einem Erste-Hilfe-Kurs qualifiziert die Schulung, die an zwei Wochenenden stattfindet, zum Jugendleiter.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Abteilung Jugend des Kreises Gütersloh. Der Kostenbeitrag liegt bei 50 Euro für Teilnehmer aus dem Kreisgebiet Gütersloh und 100 Euro für Teilnehmer aus anderen Kreisen und Kommunen. Nach abgeschlossener Schulung wird der Teilnahmebeitrag häufig von dem Träger übernommen, für den der Jugendliche aktiv ist.

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen sind erhältlich bei Wencke Meiertoberens unter Telefon 05344/9274518 (w.meiertoberens@kreis-guetersloh.de).