An Hermannsdenkmal und Extersteinen beginnt die Saison

Detmold/Horn-Bad Meinberg. Traditionell startet Anfang April die Besuchersaison an Lippes wichtigsten, touristischen Anziehungspunkten: dem Hermannsdenkmal und die Externsteine. Jeweils eine halbe Million Menschen besuchen jedes Jahr die beiden Denkmäler.

Sie gehören damit zu den beliebtesten Ausflugs- und Reisezielen in Deutschland. Um den Startschuss zu geben für die kommende Saison, veranstaltet die Denkmal-Stiftung des Landesverbandes Lippe – wie in den vergangenen Jahren auch – ein kleines, abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für Jung und Alt am Hermannsdenkmal, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Der Saisonstart findet statt am Sonntag , dem 7. April 2019. Zwischen 11.00 und 15.00 Uhr können Besucherinnen und Besucher an kostenlosen Führungen beim Hermannsdenkmal teilnehmen, der Aufstieg auf die Platt form des Denkmals ist dabei inklusive. Treffpunkt ist der Eingang der Tourist-Information. Auch an den Extern steinen gibt es an dem Tag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr kostenlose Führungen, ebenfalls inklusive Aufstieg zu beiden Plattformen. Hier treffen sich die Gruppn direkt am Infozentrum.

Am Hermannsdenkmal wird es besonders bunt: Kinder erwartet eine Hüpfburg zum Herumtoben und auch das beliebte Kinderschminken wird angeboten. Außerdem gibt es Musik: Auf der Bühne des Landesverbandes Lippe spielen lippische Sängerinnen und Sänger sowie Bands in Frühshoppen-Atmosphäre auf der Wiese am Bismarckstein am Hermannsdenkmal. Musikalisch wird für jeden Geschmack etwas geboten: selbstkomponierte Lieder, bekannte Songs der Rock- und Popmusik, aber auch deutscher Schlager. Ein gastronomisches Angebot rundet die Biergartenatmosphäre ab.