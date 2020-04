Ambulantes Behandlungszentrum für Corona-Patienten im Ahorn-Sportpark

Kreis und Kassenärztliche Vereinigung entlasten Hausärzte

Kreis Paderborn. Dort, wo sonst die Jogger ihre Runden drehen, werden ab kommenden Montag, 6. April, Patienten behandelt. Der Kreis und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) richten im Ahorn-Sportparkt ein Ambulantes Behandlungszentrum für Corona-Patienten ein. Hier können Patienten mit Atemwegsinfekten oder Fieber nach Überweisung durch ihren Hausarzt klinisch untersucht und behandelt werden.

„Der Mangel an persönlicher Schutzausrüstung treibt uns alle um. Leider zeichnet sich hier noch keine Entspannung ab“, erklären Landrat Manfred Müller und der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis Paderborn Dr. Ulli Polenz. Dieser ergänzt: „Viele der Hausärzte mussten in den vergangenen Wochen improvisieren und nach kreativen Ersatzlösungen suchen.“ So konnten zahlreiche Hausarztpraxen Corona-Infektionssprechstunden anbieten, die räumlich oder auch zeitlich von der Behandlung der anderen Patienten getrennt war, um eine Ansteckung und Weiterverbreitung des Virus in den Praxen zu vermeiden. Doch nicht alle Praxen haben die Möglichkeiten dazu. Zudem gibt es einen weiteren wichtigen Vorteil: