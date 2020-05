Am BILSTER BERG rollt es wieder

Bad Driburg. In den letzten Wochen gab es in ganz Deutschland viele Verordnungen und Richtlinien zur Eindämmung der Corona-Pandemie, so auch auf dem BILSTER BERG, einer Test- und Präsentationsstrecke in der Nähe von Bad Driburg. Die daraus resultierenden Einschränkungen und Absagen von Veranstaltungen konnten bisher von der Test- und Präsentationsstrecke gut aufgefangen werden. Dank strenger Hygiene-Vorschriften konnte Anfang Mai sogar an mehreren Abenden das Autokino öffnen.



Die Pandemie und ihre Folgen wurden am BILSTER BERG durch regionale Einschränkungen schnell präsent, so dass der Betrieb an der Strecke für einige Wochen eingestellt werden musste. In dieser Zeit konnten lediglich einige Foto- und Filmaufnahmen sowie Test- und Einstellfahrten durchgeführt werden.



„Ich bin froh und stolz darauf, dass wir die Krise als Unternehmen gemeinsam bis jetzt gut bewältigen konnten. Noch erleichternder ist für uns die Tatsache, dass die Infektionszahlen deutlich gesunken sind und wir durch die daraus resultierenden Lockerungen seit zwei Wochen den Betrieb wieder langsam hochfahren können“, erklärt Geschäftsführer Hans-Jürgen von Glasenapp.

So konnte am BILSTER BERG Anfang Mai mit Unterstützung der Städte Bad Driburg und Nieheim sogar das im September letzten Jahres bereits mit Erfolg eingeführte Autokino wieder öffnen. An 10 Abenden wurde die Dynamikfläche des BILSTER BERG in ein Autokino mit außergewöhnlicher Atmosphäre verwandelt. Pollux by Cineplex Paderborn als Partner der Veranstaltung übernahm die Durchführung. „Wir erhielten viel Unterstützung von unseren Partnern und konnten so gemeinsam etwas für die Region tun. Und bei dem breiten Spektrum unterschiedlichster Filme sollte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein!“, freut sich der Geschäftsführer des BILSTER BERG.



Weitere Veranstaltungen auf und neben der Strecke sind in Vorbereitung. Damit sie stattfinden können, gelten am BILSTER BERG zur Sicherheit von Mitarbeitern, Veranstaltern und Teilnehmern entsprechende Auflagen und Richtlinien, wie zum Beispiel die Mundschutzpflicht in geschlossenen Räumen.

Über den BILSTER BERG



Gebaut auf einem Munitionsdepot der NATO Rhein Armee in Bad Driburg, ca. 200 km westlich von Köln gelegen, wurde der BILSTER BERG am 1. Juni 2013 eröffnet. Nach einer Planungszeit von 7 Jahren war dies das erste Mal nach 80 Jahren, dass eine neue Rundstrecke in Deutschland den Betrieb aufnahm. Der Formel 1-Architekt Hermann Tilke und die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl waren maßgeblich in die Planung und den Bau involviert. Dennoch wurde der BILSTER BERG nicht vorrangig als Rennstrecke konzipiert. Automobilhersteller mieten den BILSTER BERG oft als Test- und Präsentationsstrecke. Durch das White Label Prinzip der Strecke wird sie auch gerne für Produktpräsentationen und von Filmcrews genutzt.

Zum BILSTER BERG gehören zudem ein Offroad-Parcours, ein Clubhaus, das Restaurant TURN ONE sowie eine Dynamikfläche. Das Projekt kostete 34 Millionen Euro und wurde ausnahmslos privat, von 180 Gesellschaftern, finanziert.

Alle Gesellschafter haben die Möglichkeit an ausgewählten Terminen selber auf der Strecke zu fahren.