Paderborn. Am Freitag, 3. August, haben Ehemalige der Universität Paderborn wieder die Gelegenheit, beim Alumni-Treffen auf dem Liborifest alte Weggefährten wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen. Start ist um 17 Uhr im großen Saal des Paderborner Rathauses. Das Treffen findet bereits zum achten Mal statt und richtet sich an ehemalige Studierende, Lehrende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien und Freunde. Auch Mitglieder der Universitätsgesellschaft Paderborn sind herzlich eingeladen.

Mit Blick über den Bierbrunnen-Trubel auf dem Rathausplatz können die Ehemaligen mit Familien und Freunden ins letzte Libori-Wochenende starten und sich mit anderen Alumni über die Studienzeit in Paderborn austauschen. Der Paderborner Magier und Mentalist David Wedegärtner sorgt mit Zaubertricks wie Gedankenlesen, Hypnose und Verwandlung für einen besonderen Programmpunkt. Die ersten 50 Ehemaligen erhalten auch in diesem Jahr wieder eine kleine Belohnung in Form eines extra gestalteten Libori-Krugs.

Über „Alumni Paderborn e.V.“ und die „Universitätsgesellschaft Paderborn

Die Vereine Alumni Paderborn e. V. und Universitätsgesellschaft Paderborn kümmern sich um gute Beziehungen zu allen, denen die Universität Paderborn am Herzen liegt. Beim Libori-Treffen sollen die Verbindungen mit Ehemaligen, Freunden und Förderern weiter vertieft werden. Informationen im Internet unter: www.uni-paderborn.de/alumni