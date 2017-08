OWL. Weißenfels. Schüco TopAlu kombiniert die exzellente Wärmedämmung und Dichtigkeit pflegeleichter Fenster- und Türkonstruktionen aus Kunststoff mit der hohen Widerstandsfähigkeit und edlen Optik des Werkstoffes Aluminium. Zusätzlich zu der auf der FENSTERBAU FRONTALE 2016 vorgestellten Konstruktion Schüco LivIng lassen sich viele weitere Kunststoff-Profilserien des Unternehmens außenseitig mit der Aluminium-Deckschale kombinieren.

Überall dort, wo eine hochwertige Aluminium-Optik gewünscht wird, eröffnet die Kombination aus Kunststoff-Systemen und Aluminium-Deckschalen eine besonders wirtschaftliche Alternative. Ein besonderer Vorteil ist die einheitliche Optik in der Fassadenansicht, denn Elemente mit außenliegender Aluminium-Deckschale unterscheiden sich in Ihrer Außenansicht nicht von reinen Aluminium-Elementen. So können auch Mischobjekte hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Nutzungsziele mit intelligenten und wirtschaftlichen Materialmix-Lösungen realisiert werden, ohne auf die jeweiligen Vorteile beider Werkstoffe zu verzichten.

Die Aluminium-Deckschale Schüco TopAlu ist annähernd resistent gegen Umwelteinflüsse und in allen RAL- und Eloxalfarben sowie diversen Oberflächen-Effekten lieferbar. Dreh-Kipp- und Stulpfenster, Fenstertüren, Schiebe- sowie Nebeneingangs- und Haustüren können damit versehen werden. Blend- und Flügelrahmen sind dabei jeweils in unterschiedlichen Farben ausführbar. Eine spezielle Klipstechnik sorgt für die schnelle und sichere Befestigung der Deckschalen an den Kunststoffprofilen. Die Verarbeitung der Deckschalen kann mit 45 Grad Gehrungen oder alternativ mit stumpfem Stoß erfolgen. Auch die Fensterinnenseite aus Kunststoff lässt sich durch ein umfangreiches Spektrum an Farb- oder Holzdekoren individuell auf die Inneneinrichtung abstimmen.