Altstadtmarkt: Am 26. Januar 2019 geht es wieder los

Wochenmarkt und Blumenmarkt starten ins Jahr

Bielefeld. Der Bielefelder Altstadtmarkt beendet seine Winterpause und startet wieder am Samstag, 26. Januar 2019, auf dem Alten Markt und in der Niedernstraße. Dienstags von 9 bis 14 Uhr und samstags ab 9 bis 16 Uhr öffnen die Markthändler ihre Stände und bieten frische Produkte wie Käse und Wurst, Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse sowie Blumen und Stauden an. Auch der kleinere Blumenmarkt startet wieder am 1. Februar 2019 an gleicher Stelle in die Saison und findet dann immer freitags von 9 bis 14 Uhr statt.

Der Altstadtmarkt wird in dieser Form seit 2017 von Bielefeld Marketing organisiert und ging aus einem kleineren Obst- und Blumenmarkt hervor. „Der Altstadtmarkt hat sich sehr gut etabliert und wird von den Kunden und Händlern gerne angenommen. In diesem Jahr sind insgesamt zehn Stände dabei, sodass wieder jede Woche auf dem Alten Markt und in der Niedernstraße ein umfassendes Angebot frischer Waren zu haben ist“, sagt Janet Kersten, Markt-Organisatorin bei Bielefeld Marketing.

Bielefelder Altstadtmarkt (Alter Markt und Niedernstraße)

Erster Termin 2019: Sa., 26. Januar 2019

Letzter Termin 2019: Di., 12. November 2019

Öffnungszeiten:

Dienstag: 9 bis 14 Uhr

Freitag (Blumenmarkt): 9 bis 14 Uhr

Samstag: 9 bis 16 Uhr

An einigen Tagen muss der Markt aufgrund von Feiertagen oder Großveranstaltungen in der Altstadt allerdings ausfallen.

Ausfalltermine Altstadtmarkt (Di. + Sa.)

04.05.2019 (La Strada)

28.05.2019; 01.06.2019 (Leineweber-Markt)

04.09.2019; 08.09.2019 (Weinmarkt)

25.11.-30.12.2019 (Weihnachtsmarkt)

Ausfalltermine Blumenmarkt (Fr.)

19.03.2019 (Karfreitag)

03.05.2019 (La Strada)

31.05.2019 (Leineweber-Markt)

07.09.2019 (Weinmarkt)

25.11.-30.12.2019 (Weihnachtsmarkt)

Altstadtmarkt Bielefeld

Der Bielefelder Altstadtmarkt startet wieder am Samstag, 26. Januar 2019, auf dem Alten Markt und in der Niedernstraße.

Bild: Bielefeld Marketing