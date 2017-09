altes kosteB-WUSST Woche mit neuem Detmold-Stadtplan

Bei der Aktionswoche für Nachhaltigkeit gibt es so viele Projekte wie nie // Staffelübergabe bei der Peter Gläsel Stiftung

Kreis Lippe. In ihrer fünften Auflage präsentiert sich die B-WUSST Woche in diesem Jahr mit so vielen Veranstaltungen wie nie zuvor. Insgesamt 33 Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit werden vom 15. bis 24. September in Detmold, Horn-Bad Meinberg, Schlangen und Lemgo sichtbar gemacht − und das auch dauerha, denn die Peter Gläsel Stiftung, die die B-WUSST Woche ins Leben gerufen hat, hat Stadtpläne drucken lassen, die als Programmheft dienen. Darüber hinaus soll eine nachhaltige Landkarte für die Region entstehen, auf der die Initiativen auch über den September hinaus präsent bleiben.

„Damit tragen wir dem Ursprungsgedanken der B-WUSST Woche Rechnung, Menschen und Aktionen sichtbar zu machen, die sich aktiv für Nachhaltigkeit und Lebensqualität in unserer Stadt und den Nachbargemeinden einsetzen“, erklärt Ulrike Levri von der Peter Gläsel Stiftung. Im Jahr 2013 hat sie die Idee nach Detmold getragen. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die B-WUSST Woche zum Erfolgsmodell entwickelt. „Es gibt viele Ideen, die über die B- WUSST Woche hinaus weiterverfolgt und umgesetzt werden“, resümiert Levri. „Das Detmolder Lastenrad ist so ein Beispiel. In der Region ist ein starkes Netzwerk entstanden.“ Die Anzahl der Veranstaltungen hat sich innerhalb der vergangenen vier Jahre gar verfünffacht.

Ulrike Levri selbst wird die B-WUSST Woche in diesem Jahr nicht betreuen. Sie geht in Mutterschutz und übergibt den Staffelstab an Maren Weber, die neu bei der Peter Gläsel Stiftung ist. Als Diplom-Ökonomin mit Schwerpunkt auf Nachhaltigem Wirtschaften sind die Themen der B-WUSST Woche ihr Steckenpferd. Einige Jahre hat sie für Europas größte Nachhaltigkeitsbank gearbeitet und unter anderem im Fairen Handel in Indien Erfahrungen gesammelt. Seit diesem Frühjahr lebt sie in Lippe und beschäftigt sich neben ihrer Anstellung bei der Peter Gläsel Stiftung mit den Themen Naturfilm und Naturpädagogik.

Während der B-WUSST Woche sind Maren Weber und weitere Mitarbeiter der Peter Gläsel Stiftung Ansprechpartner im B-WUSST Büro in der ehemaligen Adler-Apotheke in der Bruchstraße 37, und zwar täglich 11 bis 18 Uhr. Das B-WUSST Büro soll ein Ort der Begegnung sein, in dem Menschen mit ihren Anliegen für ein lebenswertes Detmold einen Ansprechpartner finden. Natürlich beantwortet Maren Weber auch alle Fragen zu dem vielseitigen Programm. In diesem Jahr erstmalig dabei ist zum Beispiel die Initiative Gemeinwohlökonomie, die die Frage stellt, was Vereine, Institutionen und Firmen zum Gemeinwohl beitragen. Die Kinder der Peter Gläsel Schule planen eine Müllaktion zum Mitmachen. Inspiriert dazu haben sie die Global Goals der Vereinten Nationen. Darüber hinaus gibt es einen Urban Gardening Workshop, Filmvorführungen, eine Mitmach-Aktion vom Theatre Fragile, einen Kräuterspaziergang und eine Entdeckertour zu den drei Ausstellungen der B-WUSST Woche und anderen bemerkenswerten Orten in Detmold. Alle Termine der B-WUSST Woche gibt es unter www.b-wusst.de