Alpenwellness Allgäu und die Pioniere wahrer Schönheit

Allgäu. „Pioniere wahrer Schönheit“, unter dieses Motto stellte sich das 4. NaturkosmetikCamp 2017 mit über 130 Teilnehmern. Hersteller, Händler, Kosmetik-Institute, Spa-Hotels, Lieferanten, Dienstleister ebenso wie Wissenschaftler und Konsumenten diskutierten über die Pioniere der Naturkosmetikbranche und was die heutige Gründerszene daraus lernen kann.

Mit dabei waren auch Allgäuer Firmen wie Primavera aus Oy-Mittelberg, die Allgäu GmbH und AOT (All Organic Treasures GmbH) aus Kempten, Hersteller von Bio-Ölen in zweiter Generation. Auch das Biohotel Eggensberger in Hopfen am See, Deutschlands erstes Bio-Hotel, war als Branchen-Pionier Teil der Tagung. „Pioniere wahrer Schönheit“ sei ein mutiges Thema, meinte Organisator Wolfgang Falkner. Denn im Vordergrund standen nicht die Produkte, sondern die Menschen dahinter, die den Mut entwickelten, neue Dinge zu wagen.

Pionier wahrer Schönheit – auch AOT aus Kempten zählt dazu

Zu den Pionieren wahrer Schönheit zählt auch der Kemptener Bio-Öl-Hersteller AOT. Franziska Breisinger leitet mit ihrem Bruder Fabian die Firma All Organic Treasures GmbH (AOT), die die beiden vom Vater übernommen haben. Sie sind immer auf der Suche nach wahren Schätzen aus der Natur, bieten in ihrem Sortiment 120 verschiedene Naturöle sowie pflanzliche Proteine an. Neben den beiden traditionsreichen Unternehmen „primavera“ und „Die Bahnhofsapotheke“ gehören auch bekannte Marken wie Weleda oder Lavera zu ihren Kunden. Manches Mal müssen die Macher von AOT gar nicht weit reisen für ihre Rohstoffe. Ganz nah dran sind sie zum Beispiel an Lein, Heu und Hanf, die direkt aus dem Allgäu stammen. Neben den Naturölen bieten sie pflanzliche Proteine an, das unter anderem aus Sonnenblumen gewonnen wird. Daraus hat sich die Marke „Heliaflor“ entwickelt. Das Sonnenblumenprotein wird als Zusatz für vegane Produkte oder für die Nahrungsergänzung genutzt.

Alpenwellness Allgäu als Netzwerkpartner

In einem Talk haben sich die Pioniere der Naturkosmetik, damit die ersten Gründer der Szene und die „jungen Wilden“ ausgetauscht: Beide Seiten, die heute Etablierten und die neuen Gründer, können voneinander lernen, auch wenn die Chancen und Herausforderungen heute anders sind als vor 40 Jahren. Mit dabei waren unter anderem Ute Leube von Primavera und Dietmar Wolz von der Bahnhof-Apotheke in Kempten. Die Führung durch die neuen Produktionsräume verdeutlichte die Pionier- und Innovationskraft.

Mit dem Panoramahotel Oberjoch bot sich für die Teilnehmer zugleich die Gelegenheit, die Alpenwellness Allgäu selbst zu erfahren. Hotelchefin Julia Lerch fühlt sich dem Thema Naturkosmetik eng verbunden. „Für mich ist die Vernetzung der Bio-Kosmetik-Hersteller spannend. Sie alle haben den direkten Draht zum Kunden, kennen die künftige Entwicklung und wir können mit unserem Know-How ebenfalls beisteuern. Das ist auch der Grund, warum wir das NaturkosmetikCamp unterstützen“, fügt sie hinzu. Und noch ein Allgäuer Partner stand dem Camp zu Seite: Der Spezialist für umweltfreundliche Verpackung, die Firma Schöler Druck aus Immenstadt.

„Die Partnerhotels der Alpenwellness Allgäu verwenden immer öfters Bio-Produkte und Naturkosmetik, setzen auf Qualität und stimmige Wertschöpfung. Keine andere Region in Deutschland fühlt sich dem Qualitätsanspruch mehr verpflichtet als das Allgäu, ein guter Grund hier zu tagen“, meint Barbara Weißinger von der Allgäu GmbH.