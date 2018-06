Alltagsmenschen freuen sich auf viel Abwechslung im Park

Neben bereits liebgewonnenen Veranstaltungsklassikern wie z.B. den Highland Games (25.8.) stehen Anfang September (1.+2.9.) die Modellbauer in den Startlöchern und am folgenden Wochenende (8.+9.) wird ein buntes Drachenmeer im Park zu beobachten sein. Selbstverständlich gibt es beim Herbstmarkt (3. bis 7.10.) viel an den Ständen zu entdecken und beim Herbstleuchten (12.10. bis 28.10.) erstrahlt der Park einmal mehr in einem fantasievollen Farbenmeer. Der Weihnachtsmarkt stimmt vom 30.11.-2.12. zum 1. Advent auf das bevorstehende Fest ein.

Erstmalig in diesem Jahr wird am Samstag, 18. August zu einer Sommernacht in den Maxipark geladen. An diesem Abend heißt es Bühne frei für eine musikalische, kulinarische und farbenfrohe Sommernacht rund um das große Feuerwerk. Noch nie war das Feuerwerk im Maxipark so abwechslungsreich: Live-Musik und Tanz rund um die Bühnen sowie Comedy, Straßentheater, Jonglage und Feuershows im ganzen Park. Eine neue große Schlemmermeile am Bahnsteig bietet mit vielen Sitzmöglichkeiten neben dem Trubel auch Raum für ruhigere Momente.

Wenn der Sommer langsam vorbei ist und die Tage kürzer werden, warten abends die Musik- und Comedy-Stars aufs Publikum: Till Hoheneder präsentiert am 28.9. sein 10. Herzenswünsche Benefizkonzert und begrüßt dazu keinen geringeren als seinen Freund Atze Schröder. Guildo Horn lädt am 29.10. zum großen Mitsing-Spaß in den Festsaal ein. Musikalischer Höhepunkt ist in diesem Jahr aber das große Weihnachtskonzert am 16.12., bei dem der Chor Cantate ́86 gemeinsam mit der brillantesten Trompetenspielerin der Welt den Abend gestalten wird. Tine Thing Helseth & ten Thing begeistern durch ihre jungen frischen Interpretationen und zeigen sich alles andere als nordisch unterkühlt.

Im Rahmen der vielen Comedy-Veranstaltungen begrüßt Marc Weide (30.10.) sein Publikum mit den Worten „Hilfe, ich werde erwachsen“. René Marik wird eher unsichtbar, wenn er auftritt und lässt am 8.11. seine Puppen in Rollen schlüpfen. Am 14.11. eröffnet Deutschlands lustigster Waschsalon „Nightwash“ und auch Frau Jahnke hat am 6.12. wieder einmal einige Damen in den Festsaal eingeladen. Michael Mittermeier ruft am 23.11. zum