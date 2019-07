Alleinerziehenden-Treff in der Spielerei

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Das Treffen für allein erziehende Mütter und Väter findet am Samstag, 13. Juli, um 10 Uhr in der Spielerei der Flora Westfalica statt. Interessierte Familien, die den Kreis kennenlernen möchten, sind herzlich willkommen. Die Gruppe freut sich über Neuzugänge. Für das gemeinsame Frühstück steuert jeder etwas bei, so kommt ein reichhaltiges Buffet auf der Wiese zusammen. Das dafür benötigte Geschirr bringt sich jede Familie selbst mit. Während die Kinder in der Spielerei gut und vielseitig beschäftigt sind, nutzen Mütter und Väter die Gelegenheit zum Austausch. Eine Anmeldung bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Susanne Fischer, ist erwünscht, auch um die beigesteuerten Lebensmittel und Getränke abzusprechen. Telefon 05242/963266 oder per Mail: susanne.fischer@rh-wd.de. Susanne Fischer weist darauf hin, dass das monatliche Treffen im August ausfällt. Im September findet das Treffen wie gewohnt am zweiten Samstag in der Alten Emstorschule statt.