Alfons Friedewald neuer Gesamtvertriebsleiter

Bielefeld. Die Unternehmensgruppe Mineralbrunnen Wüllner, Bielefeld, hat Alfons Friedewald (56) zum Gesamtvertriebsleiter ernannt. Alfons Friedewald gehört seit September 2009 den Mineralbrunnen Wüllner an und leitete bislang das Key-Account Management der Gruppe.

Der Prokurist Friedewald hat als Gesamtvertriebsleiter jetzt die diesbezüglichen Aufgaben von Carsten Thomas Heß (57) übernommen, der auf Grund unterschiedlicher Auffassungen zur weiteren strategischen Ausrichtung aus der Unternehmensgruppe ausscheidet. Die Geschäftsführungsaufgaben von Heß haben die Mitglieder der Geschäftsleitung übernommen.

Über die Mineralbrunnen Wüllner

Die Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG ist ein 1925 gegründetes Familienunternehmen mit Stammsitz in Bielefeld. Zur Gruppe gehören neben dem Bielefelder Carolinen Brunnen auch Gaensefurther aus Sachsen-Anhalt sowie Güstrower aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen gehört seit Jahren zur Top10 der deutschen familiengeführten Mineralbrunnenbetriebe und ist unter anderem Marktführer in Ostwestfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt und der Gastronomie Mecklenburg-Vorpommerns. Geschäftsführer sind Maik Ramforth-Wüllner und Volker Harbecke. Gesellschafterin und Beiratsvorsitzende ist Heike Wüllner.

Mehr Informationen zu den Unternehmen der Unternehmensgruppe Mineralquellen Wüllner und Ihren Produkten erhalten Sie unter www.carolinen.de, www.gaensefurther.de sowie www.guestrower.de