Alexandra Altmann und Daniela Drabert Vorstandssprecherinnen 2018

Bielefeld. Alexandra Altmann und Daniela Drabert sind die neuen Vorstandssprecherinnen der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen. Beim Neujahrsempfang bei der Privatbrauerei Ernst Barre GmbH in LĂŒbbecke ĂŒberreichte der scheidende Vorstandssprecher Ole Möhlenkamp den Staffelstab an die neue Vorstandssprecherin Alexandra Altmann. Ole Möhlenkamp bedankte sich fĂŒr die vielfĂ€ltigen AktivitĂ€ten und rief die Mitglieder dazu auf, auch 2018 so aktiv zu bleiben.

Im Rahmen des turnusmĂ€ĂŸigen Vorstandswechsels wurde Ende 2017 Alexandra Altmann, geschĂ€ftsfĂŒhrende Gesellschafterin der Altmann GmbH in Herford, zur neuen Vorstandssprecherin ernannt. Der bisherige Sprecher Ole Möhlenkamp, geschĂ€ftsfĂŒhrender Gesellschafter der Bielefelder Eventagentur Die Erlebnismanager GmbH, ĂŒbernimmt die beratende Funktion eines Past-Sprechers im WJO-FĂŒhrungsgremium. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Daniela Drabert, geschĂ€ftsfĂŒhrende Gesellschafterin der Hermann Hagemeyer GmbH & Co. KG (Minden). Weitere Vorstandsmitglieder sind Sarah Kullmann, ZPM GmbH (Bielefeld) und AndrĂ© Roscher, geschĂ€ftsfĂŒhrender Gesellschafter der Rogas GmbH (GĂŒtersloh) im Amt des Schatzmeisters. Ricarda Fleer, Prokuristin der Otto Boge GmbH & Co. KG (Bielefeld), und Mirco Welsing, geschĂ€ftsfĂŒhrender Gesellschafter der TMC GmbH (Paderborn), scheiden turnusgemĂ€ĂŸ aus dem Vorstand aus.

Die neue Vorstandssprecherin Alexandra Altmann möchte die gute Arbeit des Vereins fortsetzen. „Im letzten Jahr konnten wir fĂŒr unsere Projekte erstmalig drei von sieben Bundespreisen gewinnen. Damit waren wir bundesweit der erfolgreichste Wirtschaftsjuniorenkreis. Das ist nur durch die hohe AktivitĂ€t der Mitglieder möglich,“ dankte Altmann den Mitgliedern. Auch 2018 haben die Wirtschaftsjunioren wieder viel vor. Bereits jetzt stehen zahlreiche Veranstaltungen fest. Zu den Highlights zĂ€hlen eine Veranstaltung mit NRW-Heimatministerin Scharrenbach und der Spargelball der Wirtschaftsjunioren, der 2017 seine ausverkaufte Premiere feierte. „Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2018,“ so Altmann.

Die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen e.V.

Die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen wurden 1974 gegrĂŒndet und zĂ€hlen mit rund 200 Mitgliedern zu den bundesweit grĂ¶ĂŸten und aktivsten Juniorenkreisen. Die jungen Unternehmer und FĂŒhrungskrĂ€fte stammen aus den Kreisen GĂŒtersloh, Herford, Minden-LĂŒbbecke sowie aus der Stadt Bielefeld. Sie pflegen einen intensiven Erfahrungsaustausch und engagieren sich ehrenamtlich fĂŒr wirtschafts- und gesellschaftsrelevante Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bildung sowie innovationsstarkes und ressourcenbewusstes Handeln. Weitere Informationen: http://www.wj-ostwestfalen.de