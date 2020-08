Akustik-Pop mit „TwoVoices“ in der Gartenschau Bad Lippspringe

Bad Lippspringe. Beim nächsten Feierabend-Konzert am Donnerstag, 13. August, in der Gartenschau Bad Lippspringe kommen alle Fans von unterhaltsamem Akustik-Pop voll auf ihre Kosten. Das Duo „TwoVoices“ spielt um 18.00 Uhr auf der Waldbühne Adlerwiese beliebte Popklassiker der vergangenen 30 Jahre. Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.

Von Silbermond und Glasperlenspiel über Ed Sheeran und Amy Winehouse bis hin zu Roxette und Ace of Base – das Repertoire von „TwoVoices“ alias Izla Preuß und Dennis Weber lässt keine Pop-Wünsche offen. Die Gartenschau-Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Konzertabend in entspannter Freiluft-Atmosphäre freuen.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten weiterhin spezielle Rahmenbedingungen für die Feierabend-Konzerte. Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Haupteingang zur Gartenschau an der Lindenstraße. Zur Einhaltung der Regeln werden die Stühle in einem Abstand von zwei Metern aufgestellt. Sobald die Konzertbesucher ihren Sitzplatz verlassen, müssen sie eine Maske tragen. Das Picknicken auf der Adlerwiese ist nicht gestattet, Platzreservierungen vorab sind nicht möglich. Ordner werden das Geschehen während des Konzertes beobachten und darauf achten, dass sich alle Besucher an die Vorgaben des Hygienekonzeptes halten.

Für das leibliche Wohl während der „Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend“ sorgt der Gastronomie-Pavillon der Fleischerei Schröder, der sich direkt an der Waldbühne Adlerweise befindet. Dort gibt es typische Imbiss-Speisen wie Pommes frites, Bratwurst und Currywurst sowie Kaltgetränke.

Der Eintritt zum Feierabend-Konzert ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen dank des günstigen Feierabend-Tickets ab 17.00 Uhr nur 6,00 Euro.