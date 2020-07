Aktueller Mietspiegel 2020 steht zum Download bereit

Orientierung für Mieter und Vermieter.

Gütersloh. Für die Ermittlung einer angemessenen Miete oder einer geplanten Miete können Mieter sowie Vermieter jetzt auf den neuen Mietspiegel zurückgreifen, den die Stadt Gütersloh mit Hilfe verschiedener Organisationen erstellt hat. Er dient als Orientierungshilfe, die es den Vertragspartnern ermöglichen soll, die Miethöhe einer Wohnung unter Berücksichtigung von Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, energetischer Ausstattung und Lage zu ermitteln. Die zu den guten Wohnlagen der Stadt zählenden Gebiete sind auf drei Plänen gesondert ausgewiesen.

Der Mietspiegel sowie weitere Daten sind unter www.mietspiegel.guetersloh.de abzurufen. Als besonderen Service hat die Abteilung Geodaten der Stadt Gütersloh hier einen Mietspiegelrechner installiert, der nach einigen einfachen Eingaben die ortsübliche Miete für das jeweilige Objekt ausweist.

„Seit der Veröffentlichung des ersten so genannten „qualifizierten“ Mietspiegels im Jahr 2016, ist viel bewegt worden in Gütersloh. Es sind zahlreiche Wohnungen in Neubaugebieten entstanden oder stehen vor der Realisierung. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen bleibt eine Daueraufgabe in der nach wie vor wachsenden Stadt Gütersloh“, so Bürgermeister Henning Schulz.

Die Daten des Mietspiegels beruhen auf einer von den Städten und Gemeinden des Kreises durchgeführten repräsentativen Vermieterbefragung mit dem Stichtag 1. Januar 2020.