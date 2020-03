Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Lippe

(Stand: 17.03.2020, Uhrzeit: 16 Uhr): Servicezeiten des Kreises Lippe

Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 87 bestätigte Coronafälle – damit sind 32 weitere Infektionen bekannt. Aktuell sind damit 86 Personen infiziert.

Dienstleistungen des Kreises:

Kreis Lippe. Der Publikumsverkehr im Kreishaus und allen Außenstellen des Kreises – den Regionalbüros, den Zulassungsstellen in Barntrup und Bad Salzuflen sowie im Dienstleistungszentrum in Blomberg und im Braunenbrucher Weg 18 – wird ab, Mittwoch, 18. März, auf ein Minimum begrenzt. Alle Geschäftsstellen des Jobcenters Lippe sind bereits geschlossen. „Natürlich werden wir weiterhin unsere Dienstleistungen so weit es geht anbieten, den persönlichen Kontakt jedoch so gering wie möglich halten“, betont Landrat Dr. Axel Lehmann.