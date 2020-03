Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Lippe: Kontaktverbot im Kreis Lippe

Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 170 bestätigte Coronafälle – damit sind zwölf weitere Infektionen bekannt. Fünf Personen sind wieder genesen, eine Person ist verstorben.

Kreis Lippe. Die Landesregierung hat ein weitreichendes Kontaktverbot für Nordrhein-Westfalen per Rechtsverordnung bis vorerst 19. April erlassen. Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind verboten. Ausgenommen sind Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen, die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, zwingend notwendige Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen sowie aus prüfungs- und betreuungsrelevanten Gründen. Der Öffentliche Personennahverkehr darf weiter genutzt werden.

„Ich bin froh, dass sich Bund und Länder auf weitgehend einheitliche Regelungen einigen konnten. Für die Lipperinnen und Lipper heißt das, dass wir in den kommenden Tagen noch ein Stück mehr Verzicht üben und unsere Gewohnheiten ändern müssen. Im Vergleich zu dem, was auf dem Spiel steht, ist das aber ein kleines Opfer. Wenn wir jetzt absehbare Einschränkungen hinnehmen und uns an die Regeln halten, können viele Menschenleben in Deutschland gerettet werden“, betont Landrat Dr. Axel Lehmann. „Ein Großteil der Bevölkerung hat den Ernst der Situation erkannt. Doch leider haben einige Wenige die Appelle der vergangenen Tage, Zuhause zu bleiben, nicht ernst genommen. Da eine freiwillige Beschränkung augenscheinlich nicht bei allen funktioniert, ist das öffentliche Kontaktverbot für mich nachvollziehbar“, unterstreicht er.

Neben dem individuellen Kontaktverbot hat die Landesregierung weitere Einschränkungen beschlossen.