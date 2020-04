Aktuelle Fahrplananpassungen der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG Lippe)

Fahrten des CampusExpress (CE) auf der Linie 790 entfallen ab 6. April

Saisonstart der Touristik-Linie 792 wird verschoben

Sonntagsfahrplan auf der Linie 939 (Oerlinghausen, Welschenweg – Hörste) startet ebenfalls später

Kreis Lippe. Der Busverkehr im Kreis Lippe fährt aktuell bereits nach dem Ferienfahrplan. Da die Fahrgastnachfrage stark zurück gegangenen ist und alle touristischen Einrichtungen weiterhin geschlossenen bleiben, passt die KVG Lippe die Fahrpläne einzelner Linien an die aktuelle Entwicklung an. Ab kommenden Montag, 6. April, werden auf der Linie 790 die Fahrten des CampusExpress eingestellt. Die Fahrten sind im Fahrplan mit CE gekennzeichnet. Da die Technische Hochschule OWL derzeit auch geschlossen ist, besteht hier nur eine sehr geringe Nachfrage. Der 30-Minuten-Takt auf der Linie 790 bleibt aber erhalten. Sobald der Hochschulbetrieb wieder beginnt, werden die Fahrten wieder angeboten.

Mehr als 15 Jahre lang ist die beliebte Touristik-Linie 792 immer pünktlich zu Ostern in die neue Saison gestartet, um Lipper und Touristen zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen in Lippe zu bringen.

„Dieses Jahr hat uns alle das Corona-Virus im Griff und wir müssen den Starttermin der Touristik-Linie 792 auf einen bislang unbestimmten Zeitpunkt verschieben. Das gleiche gilt für die Linie 939 am Welschenweg in Oerlinghausen, die nun zum Start der Wandersaison auch wieder an Sonntagen hätte fahren sollen“, berichtet Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der KVG Lippe. „Beides ist sehr bedauerlich, aber zum Schutze Aller eine unumgängliche Maßnahme. Wir tun unser Möglichstes, um im ÖPNV in Lippe die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen und wünschen auf diesem Wege auch unseren Kooperationspartnern, den Betreibern von Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen ganz viel Durchhaltevermögen und Zuversicht.“

Aufgrund der derzeitigen Situation kann weder für die Linie 792 noch für die Linie 939 (Sonntagsfahrten) ein konkreter Starttermin genannt werden.

Informationen gibt es auch im Internet unter www.lippemobil.de oder in der Infothek unter 05261/ 6673950.