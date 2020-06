Aktuelle Besonderheiten und Öffnungszeiten der BBF

Das Sportbad AquaWede öffnet ohne Sauna am Montag

Bielefeld. Nach den Bielefelder Freibädern öffnet nun auch das Sportbad AquaWede. So werden das Mehrzweckbecken und das Springerbecken ausschließlich zum Bahnen schwimmen geöffnet. Wie auch bereits bei den Freibädern muss im Vorfeld ein elektronisches Ticket unter https://shop.bbf-online.de erworben und mitgebracht werden. Das Lehrschwimmbecken und der Saunabereich bleiben geschlossen. Die Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten sind geöffnet. Duschplätze und Schränke, welche die Abstandsregel von 1,5 Metern nicht einhalten, werden außer Betrieb genommen.

Zusätzlich öffnen die Freibäder Hillegossen, Gadderbaum und Schröttinghausen am Montag. Die Bäder starten am Montag in die Saison 2020. Auch hier muss im Vorfeld ein elektronisches Ticket unter https://shop.bbf-online.de erworben und mitgebracht werden. Es für die Freibäder und Hallenbad gelten die veröffentlichten Verhaltensregeln.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten kann die soziale Distanz in den Gebäuden teilweise nicht gewährleistet werden. Deshalb stehen folgende Bereiche nicht zur Verfügung: Im Senner Waldbad bleiben alle Duschen im Gebäude bleiben geschlossen. Im Freibad Dornberg und im Naturbad Brackwede bleiben alle Duschen und Umkleidekabinen in den Gebäuden geschlossen.