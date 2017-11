Aktualisierte Auflage des Abfall-Lexikons verfügbar

Rheda-Wiedenbrück. Was wird wo richtig entsorgt? Antwort darauf gibt die nun aktualisierte Auflage des Abfall-Lexikons. Telefonnummern, Öffnungszeiten, Gebühren, gesetzliche Grundlagen – vieles hatte sich geändert und wurde von Umweltberaterin Dorothee Kohlen auf den neuesten Stand gebracht. Das neue Abfall-Lexikon gibt – wie auch die Vorgänger – als Nachschlagewerk schnell und zuverlässig Auskunft, welche Dinge des täglichen Lebens wie und wo korrekt und umweltverträglich entsorgt werden. Stichworte wie Elektrofahrräder, Halogenlampen, LED-Lampen wurden neu hinzugefügt. Interessenten bekommen das neue Heft im Rathaus in Rheda oder im Standesamt in Wiedenbrück. Dort bekommen sie auch weiterhin das städtische Umweltlexikon. Dieses enthält Wissenswertes über eine gesunde Umwelt in unserer Stadt. Für alle Fragen zur Abfallentsorgung gibt es das Abfalltelefon, das Bürgerinnen und Bürger unter Tel. 05242 963 233 erreichen.

Foto: Dorothee Kohlen mit dem neuen Abfall-Lexikon.