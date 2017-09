Aktionstage Ökolandbau NRW 2017: Genießen, feiern und informieren

Bielefeld. Von Samstag, 2.September, bis Sonntag, 17. September finden die Aktionstage Ökolandbau NRW statt, eine landesweite Initiative zum ökologischen Landbau. „Genießen, feiern und informieren“ – unter diesemMotto laden Bio- Bauernhöfe und Bio-Gärtnereien, Naturkosthandel, Gastronomie und Kantinen, Bio-Bäcker und Metzger und Lebensmittelhandel die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein, den Ökolandbau kennen und seine Produkte genießen zu lernen.

Insgesamt sind landesweit über 250 Veranstaltungen gemeldet – von der Verkostungsaktion im Bio-Laden über die Hofführung bis zum großen Hoffest. Die Aktionen finden auch in Ostwesfalen-Lippe statt. So beispielsweise vom 09.-10. auf dem Biohof Bobbert in Bielefeld. Weitere Informationen dazu unter www.biohof-bobbert.de.

Eine vollständige Programmübersicht zu den Aktionstagen Ökolandbau NRW 2017 mit einem detaillierten Veranstaltungskalender ist im Internet unter www.oekolandbau-nrw.de veröffentlicht.

Weitere aktuelle Infos findet man auch unter: www.facebook.com/oekolandbauNRW . Im Naturkosthandel und vielen Hofläden liegen auch die Programmhefte der Aktionstage aus.