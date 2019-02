Aktion „Saubere Hände“: Goldzertifikat

Die Aktion „Saubere Hände“ ist vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden mit dem Ziel der Erhöhung der Patientensicherheit. Denn wissenschaftliche Studien haben zutage gefördert, dass die größte Gefahr für Patienten, Mitarbeiter und Angehörige von Bakterien auf den Händen ausgeht. Bakterienbesiedelte Hände haben wir alle jederzeit, aber bei schweeerkrankten Personen können solche Verkeimungen sehr schnell zu massiven Gesundheitsschädigungen und sogar lebensgefährlichen Erkrankungen führen. Deshalb müssen sich Hygienemaßnahmen – egal ob im Krankenhaus oder in Lebens- mittel verarbeitenden Betrieben –immer in allererster Linie auf die Händedesinfektion konzentrieren.

Die Aktion „Saubere Hände“ belohnt die nachweislich erfolgreichen Anstrengungen der Krankenhäuser mit den drei Siegeln in Bronze, Silber und Gold. Von den 1.900 Deutschen Kran- kenhäusern erreichen etwa 600 das Bronzesiegel oder das Silberzertifikat und nicht einmal 40 das Goldzertifikat. In Ostwestfalen sind es drei Krankenhäuser, nämlich die der KHO.

Nachgewiesen werden müssen umfangreiche Schulungsmaßnahmen, hygienetechnische Überprüfungen und der Einhaltung und Umsetzung der Händehygiene von allen Mitarbeitern in allen Bereichen des Krankenhauses. Die Häuser der KHO konnten sich bereits im Jahr 2017 unter den ersten 30 Krankenhäusern platzieren, die das Goldsiegel erhielten. So gehört beispielsweise bei den einmal jährlich stattfindenden Pflichtfortbildungstagen für alle 1.580 Mitarbeiter eine intensive Hygieneschulung zum Standardprogramm. Alle neuen Mitarbeiter werden an ihrem ersten Arbeitstag in der KHO eingehend durch das Hygienemanagementteam unterwiesen. Alle klinischen Mitarbeiter – auch die Chefärzte – tragen Kurzarmkittel, damit Hände und Arme besser desinfiziert werden können. Desinfektionsmittelspender befinden sich in den Eingangsbereichen, den Fluren sowie auf allen Stationen und natürlich auf jeder Toilettenanlage, egal ob für Besucher, Patienten oder Mitarbeiter.