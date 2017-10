Akrobatisch: Zirkus Flicflac vom 21.12. – 7.1. zu Gast in Bielefeld

“Ready or not – Xmas is coming”. Der Termin steht. Und so sicher wie Weihnachten kommt FlicFlac vom 21.12. bis 7.1. nach Bielefeld. So abgefahren wie der Titel sind die Acts der brandneuen Show. Mystisch, wahnsinnig, wild, komisch, poetisch und sexy und nicht zu toppen. Neu: Circus statt Weihnachtsstress Warten auf das Christkind, mal anders. Auch am Heiligabend gibt es eine Vorstellung um 13 Uhr.

Ready for FlicFlac? Dann macht euch gefasst auf die grellbunten Neon-Weihnachtsengel der Gruppe „Bungee – Vertical Flight“ die in Leuchtkostümen abheben. Fliegen, schweben, springen – spacig und scheinbar schwerelos.

Eins von vielen Highlights. Artistische Topacts aus aller Welt – in Bielefeld kreieren die Macher daraus eine Show im FlicFlac-Style. Unkoventionell und innovativ. Mal brüllenden Motorengeheul, mal rockig, mal sanft und leise. Mit dabei: Der „Globe of Death“.

Die „Wiege“, die Anny und Andrei mitbringen, stammt aus Russland. Und das „W“ ist auch schon alles, was sie „Weihnachen“ gemeinsam hat. ThroWings heisst das Duo und zeigt einen atemberaubenden Act. Andrei ist das lebende Trapez für seine Partnerin. „Russian Cradle“ eine Show kreiert von zwei absoluten Ausnahmeartisten aus Russland und Kanada. Preisgekrönt.

Rola-Bola, Globe of death, Break Dancer… Adrenalin und Nervenkitzel at it’s best: Zehn Motorräder im Globus, die Azizov Troupe, die am Russischen Barren performt und die Danguir High Wire Troupe, die auf dem Hochseil Menschenpyramiden baut.

Tief durchatmen, lachen, sich verzaubern lassen – klar, auch das geht bei FlicFlac. Grandiose Komik gepaart mit Akrobatik: Captain Frodo, der unglaubliche Gummimann hat Tennis für sich neu völlig definiert. Und wer glaubt: „Diabolo, kann ich“, muss Chih Han gesehen haben. Er wird diesen Satz nie mehr sagen. Versprochen.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Vorstellungen:

Premiere am 21.12. um 19.30 Uhr

täglich: 15.30 Uhr und 19.30 Uhr außer:

Heiligabend um 13 Uhr

Neujahr um 18 Uhr

Die Acts:

Bungee – the VERTIKAL

Zwischen spacig und grellem Weihnachtstraum. Bungee- The Vertikal präsentieren mehr als eine flüchtige Illusion. Eine Komposition aus artistischer Perfektion und moderner Circus-Interpretation,

die der Fantasie Flügel verleiht. Die Truppe begeistert – auch beim 30. Geburtstag des Circus Festivals in Monte Carlo.

Captain Frodo

Tennis-Crack, Gummimann, Komiker…herrlich verrückt, der Norweger, der in Australien zu Hause ist und von Sydney bis Montreal seine unglaubliche Show abzog. Ein echter Freak mit ansteckend guter Laune feiert sein Debut bei Flicflac in Bielefeld.

Cristina Garcia

Ihr Tabledance ist weltspitze, ihre Körperkunst Kult. Cristina beherrscht die Kunst des Verbiegens bis in die Zehenspitzen. Scharf ist nicht nur ihre Nummer, sondern auch der gezielte Schuss mit Pfeil und Bogen. Volltreffer für Bielefeld.

Chih-Han Chao

Diabolisch, was abgeht. Für Chih Han „new lifestyle“. In internationalen Competitions und Battles hat der junge Taiwanese abgeräumt. Gold beim Festival „38. Festival Circus de demain“. Sein Ding: Diabolo. Und das beherrscht er perfekt. Wahnsinn.

Dima und Dima

Präzision gepaart mit Eleganz, Kraft und Ästhetik. Die Partner-Akrobatik von Dima und Dima setzt

neue Maßstäbe. Als Spitzensportler haben die Ukrainer jede Muskelfaser ihrer trainiert und Erfolge

gefeiert. Seit fünf Jahren performen sie in den besten Variétés und Manegen. Weltklasse.

Duo Requiem

Stärke, Eleganz, Harmonie. Ausdrucksstark erzählen Laura und Christian die romantische und dramatische Geschichte einer ganz besonderen Liebe an den Aerial Slings. Die beiden Ausnahme-Artisten aus Columbien vereinen traditionelle Circuskunst mit neu Ausdrucksformen, Themen und

Ideen.

Daguire Troup

Ein Thriller in 12 Meter über der Manege. Atemberaubende Stunts, waghalsige Sprünge, von Schulter zu Schulter, über vier Artisten. Einziger Halt: Das fingerdicke Hochseil. Völlig verrückt: Die Menschenpyramide unter der Circuskuppel. Mustafa Daguir – „Mister Danger“. Eine Premiere für Bielefeld.

Tony Garcia

Er „spielt“ mit Bällen, seit er fünf Jahre ist. Jetzt, nach 20 Jahren, wird Tony Garcias Traum war. Der

junge Spanier ist so einzigartig, dass er es ins FlicFlac-Ensemble geschafft hat. Ein Ball-Jongleur, so schnell, dass das Auge nicht mehr folgen kann. Präzise, tricky mit unverwechselbarem Style.

Benedikt Bence

Tänzer der Lüfte, Artist, Akrobat… Benedikt Bence aus Ungarn komponierte aus alldem seine ausdrucksstarke Nummer am Luftring. Nicht nur die Chorepgraphie ist perfekt, auch die Höchstleitsungen, die der junge Künstler zeigt.

Rola Bola

Ein Balanceakt, und was für einer. Der Urkainer Vladimir Omelchenko hat mit einem Rollbrett angefangen. Inzwischen sind die eigenwilligen wackligen Konstruktionen weit fortgeschritten und Valdimir immer noch obenauf. Ein Ding der Unmöglichkeit?

​

Russischer Barren

Hoch hinaus. Vier russische Top-Artisten, jeder einzelne mit hochkarätigen Preisen ausgezeichnet. Eine ovale biegsame Stange. Die Azizov Truppe. Perfektion auf dem russischen Barren. Sprünge, Schrauben und – Luft anhalten – ein viefracher Salto. Einfach wow.



Globe

Sie treiben den Wahnsinn auf die Spitze. Das FlicFlac „must have“: 10 röhrende Motorräder fegen durch die Stahlkugel. 5 Meter Durchmesser, 10 Maschinen. Millimeterarbeit für die Fahrer. Lebensgefährlich. Hochspannung für die Zuschauer.

Break Dance

Pantomime, Körperkunst, Break-Dance – die Adem Group mixed aus diesen Elementen ihr ganz eigenes Ding: musikalisch und tänzerisch. Neu, überraschend, ein bisschen schräg. So wie Flic Flac.

Reck

Karibik-Trip zu Weihnachten. Weder relaxed, noch Strand: Tempo, Action, Akrobatik. Die Piraten der Kholylakov Truppe aus Russland kapern die Manege. Sechs Recks als Takelage. In atemberaubendem Tempo und mit faszinierender Präzision zeigen diese Piraten Höchstleistungen.

Trailer: https://youtu.be/kJ8-z9CTeuU

Fotos: ©Flicflac