Ahlers treibt Expansion von Pierre Cardin europaweit voran

Herford. Die Ahlers AG hat Stores ihrer Premiummarke Pierre Cardin in den Niederlanden und in Polen eröffnet. Beide Stores in den Städten Łódź und Gorinchem sind nach dem französisch inspirierten Lifestyle-Konzept „Appartement Français“ eingerichtet und werden mit den Partnern Paulo Adriani (Polen) sowie den Modehändlern Ad und Claudia Baas (Niederlande) betrieben In den Niederlanden hat damit der erste Monobrand-Store von Pierre Cardin überhaupt eröffnet. Die Appartements Français in Gorinchem (Arkelstraat 53) sowie in Łódź (Karskiego 5) umfassen jeweils rund 100 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Wir freuen uns sehr, mit unseren Partnern in den Niederlanden die Store-Premiere in Westeuropa feiern zu können. Weitere Standorte werden entwickelt“, so Borchert, Vorstand der Ahlers AG.

Das 2014 erstmals lancierte Store-Modell entwickelt Ahlers kontinuierlich weiter – ganz nach dem Konzeptgedanken einer lebendigen Stadtwohnung im heutigen Paris. Klassische und moderne Designelemente sorgen im Appartement Français für ein außergewöhnliches Ambiente. Der Fokus im Warensortiment in Gorinchem liegt auf exklusiver Business- und Sportswear für Männer.

In Polen betreibt die Premiummarke damit 45 Filialen. „Damit untermauert Pierre Cardin hier seine Marktführerschaft im Bereich der Classic Menswear“, so Borchert weiter.

Aktuell betreibt die Ahlers AG mit Pierre Cardin europaweit 120 Stores – 15 davon in Eigenregie und 105 mit Partnern.