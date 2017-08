Ahlers heißt neue Auszubildende herzlich willkommen

Herford. In diesem Jahr begrüßt die Ahlers AG sechs junge Talente zum Karrierestart. Drei Industriekaufleute, ein Informatikkaufmann und zwei duale Studenten starten im Unternehmen. Der duale Studiengang zum Bachelor of Arts der Betriebswirtschaft findet in Kooperation mit der FH in Bielefeld statt. Bereits in den letzten Jahren wurde bei Ahlers verstärkt Wert auf Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen gelegt und soll künftig weiter ausgebaut werden. Ab nächstem Jahr wird erstmalig der duale Studiengang der Wirtschaftsinformatik angeboten.

Als Industriekaufleute werden Kristin Breder, Sophie Gößling und Alexander Dümke ausgebildet. Eine Ausbildung zum Informatikkaufmann beginnt Florian Degner. Für Sophie Wefelmeier und Dominik Dodt startet das duale Studium.

Damit bei den Berufseinsteigern vor allem in den ersten Wochen keine offenen Fragen bleiben, übernehmen jeweils zwei Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr die Patenschaft für die Neuankömmlinge. In diesem Jahr übernehmen diese Rolle Zoe Griffin und Ben-James McMahon.

„Für uns ist wichtig, dass unsere Auszubildenden von Anfang an auf Augenhöhe im Unternehmen agieren – egal welcher Einstieg gewählt wurde, Berufsausbildung oder eines unserer dualen Studienprogramme“, erklärt Personalleiter Christian Schneider. „Unsere Auszubildenden starten direkt in die Ahlers Welt, als wichtiger Teil des Teams und werden individuell betreut. So stellen wir gemeinsam die Weichen in Richtung Zukunft – in ein erfolgreiches Berufsleben mit vielfältigen Entwicklungsperspektiven“, so Schneider.

Ahlers legt viel Wert auf eine fundierte und hoch qualifizierte Ausbildung des Nachwuchses. In den Abteilungen werden die Berufsanfänger von Beginn an als vollwertige Kollegen anerkannt und dürfen schon früh Verantwortung übernehmen. Ebenso werden Weiterbildungen und auf die Ausbildung aufbauende Studiengänge nach erfolgreichem Abschluss gefördert.

Mit sieben verschiedenen Marken und einer breit aufgestellten Verwaltung inklusive internationalen Tochtergesellschaften bietet das traditionsreiche Modeunternehmen eine Vielzahl an Chancen, sich im Rahmen der Ausbildung wertvolles Wissen und Erfahrung anzueignen. Egal ob innerhalb der Produktabteilung einer Marke, im Vertrieb oder auch in den neuen Wachstumsbereichen wie Retail, Marketing oder E-Commerce.