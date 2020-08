Ahlers begrüßt neue Azubis und duale Studenten

Herford. Am 03. August hat für sechs Auszubildende und zwei duale Studenten ihr Karriereweg bei der Ahlers AG begonnen. Sie wurden von Heike Meier, Kristin Breder und Nicholas Morris aus dem HR-Team herzlich begrüßt.

Hanna Bergmann, Ermina Berisha, Anastasia Janzen und Marie Gronemeier werden zu Industriekauffrauen ausgebildet, Luca Maria Sonna zur Kauffrau für IT-System-Management, und Jules Hearse absolviert die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print. Zusätzlich starten Lotta Krah und Mirja Störmer ihr duales Studium im Bereich BWL. Mit dem dualen Studium, das in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld angeboten wird, wird ein dreijähriges Studium mit praxisbezogener Ausbildung verknüpft.

Damit bei den Berufseinsteigern vor allem in den ersten Wochen keine offenen Fragen bleiben, übernehmen jeweils zwei Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr die Patenschaft für die Neuankömmlinge. In diesem Jahr bekleiden diese Rolle Samantha Eikmeier und Sina Küster. Am ersten Tag stand zunächst eine Führung durch die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens und anschließend ein gemeinsames Mittagessen auf dem Plan. In den nächsten Monaten und Jahren durchlaufen die angehenden Fachkräfte während ihrer Ausbildungs- beziehungsweise Studienzeit die wichtigsten Bereiche des Unternehmens.

Mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, Otto Kern, Pioneer Authentic Jeans und Pionier Workwear bietet das traditionsreiche Modeunternehmen eine Vielzahl an Chancen, sich im Rahmen der Ausbildung wertvolles Wissen und Erfahrung anzueignen. Egal ob innerhalb der Produktabteilung einer Marke, im Vertrieb oder auch im Wachstumsbereich E-Commerce: die Ahlers AG setzt intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses.