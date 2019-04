Ahlers AG erweitert das Führungsteam

Wolfgang Weber wird neuer Geschäftsführer der Ahlers Zentralverwaltung für die Bereiche IT, Beschaffung und Logistik.

Herford. Die Ahlers AG hat Wolfgang Weber zum 01.04. als neuen Geschäftsführer der Ahlers Zentralverwaltung GmbH für die Bereiche IT, Beschaffung und Logistik ernannt. Der 51-jährige verantwortet in der neu geschaffenen Position die gesamte Supply Chain des Herforder Unternehmens.

„Mit Wolfgang Weber haben wir einen erfahrenen Supply-Chain-Experten gewonnen, von dessen Erfahrungen wir zweifelsohne profitieren werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Vorstandsvorsitzende Dr. Stella A. Ahlers.

In den vergangenen 11 Jahren war Herr Weber Mitglied der Puma SE Geschäftsleitung in Herzogenaurach. Zuvor war er von 2006 bis 2008 für das Supply Chain Management der Ludwig Görtz GmbH verantwortlich, nachdem er 2 Jahre als Delivery Manager bei der strategischen Handelsberatung Enabler WIPRO tätig war. Von 1998 bis 2004 war Herr Weber bei der Tengelmann OHG beschäftigt und dort in verschiedenen leitenden Funktionen in der Logistik, im Supply Chain Management, in der IT und im Einkauf tätig.

Die Ahlers AG ist einer der großen börsennotierten Männermode-Hersteller in Europa. Mit den Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Otto Kern sowie Pioneer Authentic Jeans und Pionier Workwear bietet Ahlers maßgeschneiderte Kollektionen für unterschiedliche Zielgruppen und Preissegmente an.