Ahlener Museumsdirektor führt im Marta Herford

Herford. Am kommenden Sonntag, dem 4. November, um 15 Uhr findet im Marta Herford ein „Führungswechsel“ mit Burkhard Leismann, Direktor des Kunstmuseums Ahlen, statt. Anlässlich Kooperationsausstellung „Brisante Träume – Die Kunst der Weltausstellung“ wechseln die jeweiligen Museumsdirektoren Burkhard Leismann und Roland Nachtigäller im Rahmen einer einstündigen Ausstellungsführung die Häuser. Roland Nachtigäller führt umgekehrt am 2. Dezember, um 15,30 Uhr durch das Kunstmuseum Ahlen. Die Tickets für den Ausstellungsrundgang im Marta kosten 2,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sind die Plätze für den Rundgang begrenzt, sodass sich ein frühzeitiges Erscheinen lohnt.

Seit der ersten Weltausstellung in London 1851 haben sich die Expos zu einem weltweiten Spektakel entwickelt. Neben Technik, Wissenschaft, Politik und Unterhaltung spielte dabei auch die Kunst eine zentrale Rolle. Bildgewaltig erwecken Marta Herford und das Kunstmuseum Ahlen mit der Kooperationsausstellung „Brisante Träume“ fünf Expos zwischen 1937 und 1970 zu neuem Leben. Während sich das Kunstmuseum Ahlen vor allem den historischen Zusammenhängen der Weltausstellungen widmet, entfachen im Marta Herford zeitgenössische Künstler*innen einen lebendigen Austausch mit der Geschichte. Parallel an zwei Orten finden so Themen wie das Menschenbild und Demokratie, Atom und Kosmos, Utopie und Technik zur „besten Weltausstellung der Welt“ zusammen.