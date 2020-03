Agentur für Arbeit Bielefeld führt Betrieb über Telefonservice und eService fort

Bielefeld / Kreis Gütersloh. Die Agentur für Arbeit Bielefeld macht möglich, dass die wichtigsten Dienstleistungen wie die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen zuverlässig erbracht werden können. Der Telefonservice und der eService der Bundesagentur für Arbeit werden ausgebaut, um die Gesundheit von Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schützen und die Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu verlangsamen.

Arbeitslosmeldungen können fortan telefonisch erfolgen, also ohne persönliche Vorsprache. Persönliche Gesprächstermine entfallen. An ein Fernbleiben von Terminen sind keine rechtlichen Folgen geknüpft. Es entstehen keine finanziellen Nachteile. Einer Absage von Terminen bedarf es nicht.

Die Agentur für Arbeit Bielefeld in der Werner-Bock-Straße 8 bleibt für den Publikumsverkehr bis einschließlich Dienstag, den 17. März 2020, offen. Danach besteht die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt nur noch in Notfällen. In der Geschäftsstelle Gütersloh ist die Möglichkeit zur persönlichen Vorsprache bereits auf Notfälle begrenzt.

In der Familienkasse im Gebäude der Agentur für Arbeit Bielefeld in der Werner-Bock-Straße 8 ist die Möglichkeit der persönlichen Kundenvorsprache vorsorglich ausgesetzt. Die Kundenbeziehungen werden hier über die telefonische Service-Hotline der Familienkasse gepflegt (siehe Nummer unten). Das gilt bis voraussichtlich zum 19. April 2020.

Die Auszahlung von Geldleistungen hat neben der Gesundheit aller oberste Priorität. Die Leistungsgewährung für die Kundinnen und Kunden ist sichergestellt.

Anträge auf Arbeitslosengeld I können wie gewöhnlich über die eServices der BA abgerufen werden. Die Anträge können über diese sowie in einer E-Mail auch formlos gestellt werden. Kundinnen und Kunden können sich über die eServices der BA darüber hinaus arbeitsunfähig melden. Ebenso können von ihnen auf diesem Weg etwa Adressänderungen und Änderungen an Kontodaten sowie Abmeldungen in Arbeit und Krankmeldungen vorgenommen werden.

Der Telefonservice der Agentur für Arbeit Bielefeld für die Arbeitnehmer ist unter der Rufnummer 0800 4 5555 00 zu erreichen. Zudem wird zeitnah ein Notruf für die Agentur für Arbeit Bielefeld unter der Nummer 0521 587 5000 freigeschaltet. Die Durchwahl für Arbeitgeber unter anderem im Zusammenhang mit dem Kurzarbeitergeld ist die 0800 45555 20. Der eService der BA steht unter www.arbeitsagentur.de/eservices zur Verfügung.

Die telefonische Service-Hotline der Familienkasse ist unter der Rufnummer 0800 4 5555 30 erreichbar. Anträge der Familienkasse können im Internet unter der Adresse www.familienkasse.de abgerufen werden.