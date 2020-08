27.08.2020 – After-Work-Führung für einen entspannten Feierabend

Themenführung in Minden – Donnerstag, 27.08.2020 um 18:30 Uhr

Minden. Gästeführerin Elke Bikowski wird in ca. 30 Minuten spannende Fakten „kurz und knackig“ über Mindens Geschichte berichten. Ein gemütlicher Ausklang ist in einer Mindener Lokalität geplant. Bei diesen kurzweiligen Themenführungsreihe wird jeweils ein anderer Schwerpunkt der Stadtgeschichte beleuchtet, so dass es sich lohnt an allen Terminen der Führungsreihe dabei zu sein. Treffpunkt der Führung ist an der Rathauslaube, die Kosten betragen 5,00€ pro Person inklusive eines Getränks. Die Führung finden unter den aktuellen Abstands- und Hygienestandards statt. Daher ist eine Anmeldung unter Angaben der persönlichen Daten bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 notwendig. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de erworben werden.

Weitere Informationen zur Stadtführung bekommen Sie bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, unserer Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.