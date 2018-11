Adventsmarkt in Bad Driburg

Bad Driburger Adventsmarkt stimmt auf Weihnachtszeit ein

Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein

Bad Driburg. Der Duft nach Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Glühwein umrahmt von weihnachtlicher Musik: Der Bad Driburger Adventsmarkt, der vom Werbering Bad Driburg e.V. und der Bad Driburger Touristik GmbH veranstaltet wird, präsentiert sich in diesem Jahr wieder rund um das erste Adventswochenende vom 29. November bis 2. Dezember in besonders sinnlicher Atmosphäre und Gemütlichkeit. Zahlreiche kunsthandwerkliche Hütten und Stände laden mitten im Herzen der Stadt zum vorweihnachtlichen Bummel ein. Diejenigen, die noch Kleinigkeiten oder Ideen für die Weihnachtsdekoration suchen, können sich am Donnerstag- und Freitagnachmittag ab 15.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag bereits ab 11.00 Uhr an den Hütten eindecken oder inspirieren lassen. Für einen warmen Bauch sorgen verschiedene Glühwein- und Gastronomiestände mit besonderen Spezialitäten.

Laternenumzug

Am Freitag findet wieder der beliebte Laternenumzug statt. Um 16.30 Uhr startet der Umzug an der Kirche St. Peter und Paul am Alten Markt und zieht mit musikalischer Begleitung zum Adventsmarkt, wo der Weihnachtsmann die Kinder empfängt und kleine Überraschungen verteilt.

Musikalische Darbietungen – Rudelsingen

Verschiedene musikalische Vorführungen sorgen auch in diesem Jahr für weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt. Zum Start des Adventsmarktes am Donnerstag lädt die Gesamtschule Bad Driburg um 18.00 Uhr zum adventlichen „Rudelsingen“ auf dem Raiffeisenplatz ein. Alle Besucher des Marktes sind herzlich eingeladen, sich an dem gemeinschaftlichen Singen, das vom Blasorchester der Gesamtschule begleitet wird, zu beteiligen. Im Anschluss sowie am Sonntag ab 13.30 Uhr veranstaltet der Fanfarenzug „Blau-Weiß“ Bad Driburg am Raiffeisenplatz ein traditionelles Turmblasen. Auch die Schule unter der Iburg – Städtische Gemeinschaftsgrundschule Bad Driburg veranstaltet in diesem Jahr wieder das offene Weihnachtsliedersingen am Samstag um 14.00 Uhr. Auch hier sind alle Besucher zum Mitsingen eingeladen. Ebenfalls am Samstag ab 14.00 Uhr spielt der Musiker Sebastian Hegener im Oberstädtchen Acoustic Covermusic. Wie in jedem Jahr spielt auch die Stadtkapelle Bad Driburg an mehreren Tagen Weihnachtslieder und begleitet den Laternenumzug am Freitag.

Weihnachtliche Geschichten

Nach dem gemeinschaftlichen Singen am Samstag stehen Weihnachtsgeschichten im Mittelpunkt des Adventsmarktes. Von 15.00-16.30 Uhr werden Weihnachtsgeschichten von ars.minimalis vorgetragen, teilweise auch mit Gitarrenmusik untermalt.

Verkaufsoffener Sonntag

Am 2. Dezember veranstaltet der Werbering anlässlich des Adventsmarktes wieder einen verkaufsoffenen Sonntag. Von 13.00-18.00 Uhr laden die Geschäfte zum Weihnachtseinkauf ein.