Nieheim. Wieder sind 24 Nieheimer Bürger/innen, Geschäftsleute, Kunsthandwerker/innen und Gastronomen dem Aufruf gefolgt, an der Aktion „Adventsfenster in Nieheim“ mitzuwirken. Ab dem 1. Dezember wird jeden Abend ein neues Fenster geschmückt und allabendlich beleuchtet sein. Viele der Beteiligten öffnen gleichzeitig ihre Türen und laden zum gemütlichen Beisammensein mit Tee, Kaffee oder Glühwein ein.

01.12. Schmuck und Silberservice – Carolin Tiemann, Schäferstr.34, 16 – 19 Uhr

02.12. Gaststätte „Zum Zappen“, Richterstr. 9, ab 16 Uhr

03.12. Jugendtreff „TIME OUT“, Marienstr. 6, Ausstellung „Kritzelwelten“, 16 – 20 Uhr

04.12. Kolping-Jugend Nieheim, Paternosterstr. – Eröffnung der neuen Jugendräume (vorab Gottesdienst in der kath. Pfarrkirche um 18 Uhr)

05.12. Alte Dorfschule Himmighausen, ab 18 Uhr

06.12. Kirchengemeinde St. Nikolaus, 19.30 Uhr Gottesdienst anschl. im kath. Pfarrheim

07.12. Nikolaus-Apotheke, Marktstr. 6, 10 – 18 Uhr

08.12. Sonderpädagogisches Kinderhaus der Lebenshilfe, Eggeweg 3, 16 – 18 Uhr

09.12. KfD-Holzhausen, im Pfarrheim: Oberdorf 22, Bianka Drewes, ab 15 Uhr

10.12. Telegrafenstation Oeynhausen, Auf der Finnstätte, ab 16 Uhr

11.12. Gaststätte „H2“, Marktstr. 38, ab 16 Uhr

12.12. Elfriede u. Wolfgang Schlick, Am Kapellenberg 28, ab 17 Uhr

13.12. Pizzeria „Da Giovanni“, Marktstr. 29, 17:30 – 22:30 Uhr

14.12. Sparkasse Höxter, Bredenborner Str. 1, 9 – 18 Uhr

15.12. Kita Sankt Nikolaus, Kupferschmiede 15, ab 15 Uhr

16.12 Feuerwehr Sommersell, Gerätehaus, ab 17 Uhr

17.12. Familie Lessmann, In den langen Breiten 28, ab 16 Uhr

18.12. Anwohner „Zur Bleiche“ in Merlsheim, mit Bläser-Ensemble, ab 19 Uhr

19.12. Familie Breimhorst, Ecke Lange Str./ Wasserstr. im „Backhaus“, ab 17 Uhr

20.12. Kath. Öffentliche Bücherei, Paternosterstr. 1, 16 – 18 Uhr

21.12. Vereinigte Volksbank BBS, Marktstr. 36, 9 – 18 Uhr

22.12. Kulturclub Eversen, in der Vikarie: Eversen 51, Diana Boldewin, ab 17 Uhr

23.12. BSV Entrup, am Sportplatz, ab 17 Uhr

24.12. Sankt Nikolaus-Hospital, Altenwohn – u. Krankenheim, ab 14 – 17 Uhr