Advent im Garten am 25. und 26.11.2017

Rheda-Wiedenbrück. Auch dieses Jahr öffnet sich die Gartentür am Osnabrücker Weg 2 in Wiedenbrück zu einem gemütlichen Adventsmarkt. Kunsthandwerker und Hobbykünstler aus Wiedenbrück bieten Dekoratives und Praktisches aus Holz, Wolle, Ton etc. an. Zudem werden hausgemachte Liköre, Weihnachtsgebäck uvm. angeboten. Am Samstag singen die Sparklings am Lagerfeuer. Wie im Jahr zuvor verwöhnen wir sie auch diesmal wieder mit Feuerzangenbowle vom offenen Feuer und frischem Brot aus dem Holzbackofen. Es wird auf jeden Fall lecker!

25. November:

15.00 Uhr: Der Markt öffnet seine Tür

18.00 Uhr: Leckeres Holzofenbrot wird gebacken

20.00 Uhr: Die Handwerker schließen ihre Stände

Bis 22.00 Uhr: Kulinarische Angebote und gemeinsames Singen am Lagerfeuer

26. November:

12.00 – 18.00 Uhr: Der Markt und alle Stände sind geöffnet

Inge Bultschnieder

Osnabrücker Weg 2

33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 05242/598895