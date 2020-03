ADAC Geschäftsstellen in OWL schließen, bleiben aber telefonisch erreichbar

OWL. Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Standorte des ADAC Ostwestfalen-Lippe. Nach den von der Bundesregierung beschlossenen „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen“ werden alle Geschäfte geschlossen, die nicht für eine Grundversorgung notwendig sind. Dazu zählen auch die vier Geschäftsstellen und Reisebüros des ADAC in Bielefeld, Detmold, Minden und Paderborn. Diese werden mit dem heutigen Dienstag, 17.03.20 ab 14:00 Uhr.

„Es gibt sehr viele Unsicherheiten bei geplanten oder stornierten Reisen und dem Bereich der Versicherungen“, sagt Geschäftsführer Martin Freidank vom ADAC Ostwestfalen-Lippe. „Wir werden deswegen unsere Kapazitäten durch die geschlossenen Geschäftsstellen in eine verstärkte telefonische Präsenz stecken und mit gewohnter ADAC Qualität Hilfe, Rat und Schutz bieten!“

Die Mitarbeiter des ADAC OWL sind Montags -Freitags von 09:00 – 18:00 Uhr telefonisch unter 0521 108 10 oder per Mail unter info@owl.adac.de erreichbar. In den übrigen Zeiten steht der ADAC bundesweit unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 5 10 11 12 (Mo -Sa 8 – 20 Uhr) zur Verfügung. Die Fahrtrainingsanlage des ADAC OWL in Paderborn-Mönkeloh ist seit heute ebenfalls geschlossen, aber während der Bürozeiten telefonisch ansprechbar.