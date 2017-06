ADAC FahrFitnessCheck für Senioren jetzt auch wieder im Kreis Paderborn

Kreis Paderborn. Der ADAC FahrFitnessCheck für mobile Senioren wurde gestern in Büren bei der Fahrschule Meschede vorgestellt. Dieses Verkehrssicherheitsprogramm wendet sich an ältere Menschen, die noch regelmäßig Auto fahren. Für den Kreis Paderborn ist nun Fahrlehrer Guido Schmidt (Tel. 01 73 53 86 052) vom ADAC dafür speziell fortgebildet worden. Er macht nach einer kurzen Vorbesprechung mit dem Probanden oder der Probandin eine Fahrprobe. Wichtig ist dabei, dass in gewohnter Umgebung mit dem eigenen Auto gefahren wird. Anschließend arbeitet FahrFitnessCheck-Moderator Schmidt gemeinsam mit dem Teilnehmer Verbesserungspotenzial heraus und es wird zum Abschluss auch die erfolgreiche Teilnahme in Form einer Urkunde bestätigt. Die Anonymität ist immer gewahrt – eine Meldung an Behörden ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Gründe für die Teilnahme an diesem freiwilligen ADAC Fortbildungsprogramm gibt es viele: Nach Erkrankungen, Operationen oder Unfällen beispielsweise kann es wichtig sein, sich mit dem Thema Fahrtauglichkeit selbstkritisch und unter fachlicher Anleitung zu beschäftigen. Aber auch einfach zur Selbstkontrolle ist der Check geeignet. Der Bürener Fahrlehrer Schmidt würde sich aber auch nicht scheuen, gefährliche körperliche oder geistige Mängel anzusprechen und im Zweifelsfall auch von einer weiteren Teilnahme am Straßenverkehr abraten. „Aber dass kommt äußerst selten vor“, weiß Schmidt aus Erfahrung anderer ADAC Moderatoren zu berichten.

Guido Schmidt liegt die Verkehrssicherheit älterer Menschen persönlich sehr am Herzen und als Fahrsicherheitstrainer auf der ADAC Anlage in Paderborn-Mönkeloh schult er nebenbei auch Senioren in Sachen Fahrdynamik, Bremsen und Kurven fahren. „Ältere Menschen am Steuer stellen keineswegs eine Problemgruppe im Straßenverkehr dar“, weiß Birgit Kastrup, beim ADAC Ostwestfalen-Lippe für den Bereich Verkehrssicherheit zuständig. „Sie wissen um ihre eventuellen gesundheitlichen Einschränkung und gehen in der Regel sehr verantwortungsbewusst damit um“, berichtet die Expertin. Dennoch empfiehlt der ADAC allen älteren Autofahrern, sich regelmäßig ärztlich untersuchen zu lassen. „Mit dem ADAC-FahrFitnessCheck gibt es nun ein weiteres Angebot für die Gruppe der auto-mobilen Senioren, um sich eigenverantwortlich und freiwillig ein Bild zu machen über die eigene, individuelle Fahrtauglichkeit“, so Kastrup.

Weitere Informationen und Adressen von Ansprechpartnern gibt es beim ADAC Ostwestfalen-Lippe unter 0521/ 1081-160 oder per Mail unter verkehr@owl.adac.de

Foto: v.l.: Fahrlehrer und Moderator Guido Schmidt und sein Proband Heinz-Josef Berg