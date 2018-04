Abschlussarbeiten mit Stiftungspreis geehrt

Bielefeld. Die Dr. Stückmann und Partner Stiftung aus Bielefeld hat mehrere wissenschaftliche Arbeiten mit dem Stiftungspreis ausgezeichnet. Die Ehrung der Preisträger fand im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema „Entwicklung von Familienunternehmen“ in der Bielefelder Kanzlei HLB Stückmann statt.

Hauptpreisträger ist Dr. Tobias Begemann. Der aus Bielefeld stammende und jetzt in Berlin tätige Rechtsanwalt erhielt die Auszeichnung für seine Dissertationsarbeit zum Thema „Die SE & Co. KGaA als Rechtsform für Familienunternehmen“, die von Frau Prof. Dr. Uffmann, Universität Bochum, betreut wurde. Der zweite Preis wurde Frau Anne-Katrin Schmidt für ihre Masterarbeit an der Universität Münster über „Erfolgsfaktoren bei der Planung und Umsetzung einer Unternehmensnachfolge“ verliehen. Den dritten Preis erhielt Herr Julian Versen, Universität Bielefeld, für seine Arbeit „Eine ökonomische Analyse der KGaA“ und als Projektförderung für seine Dissertation zum Thema Einfluss einer Vermögensteuer auf Familienunternehmen. Für diese herausragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Familienunternehmen erhielten die Preisträger, je nach Platzierung, Zuwendungen in Höhe von 3.000 Euro, 2.000 Euro und 1.000 Euro.

Die Dr. Stückmann Partner Stiftung wurde 2007 anlässlich des 75-jährigen Bestehens von HLB Dr. Stückmann und Partner mbB ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung und Lehre sowie wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Familienunternehmen. Die Forschung auf diesem Gebiet ist insbesondere in den letzten Jahren verbessert worden. Gleichwohl bleibt die wissenschaftliche Ebene hinter der tatsächlichen Bedeutung der Familienunternehmen noch weit zurück. Deshalb war es umso erfreulicher, die diesjährigen Preisträger auszeichnen zu können.

HLB Stückmann ist die führende selbstständige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Ostwestfalen-Lippe, die sich in der Beratungs- und Prüfungstätigkeit insbesondere auf mittlere und große Unternehmen des Mittelstandes konzentriert. Seit 1994 ist das Unternehmen Mitglied bei HLB, dem internationalen Netzwerk unabhängig tätiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaf ten. Bei HLB Stückmann kümmern sich 19 Partner und mehr als 150 Mitarbeiter in Bielefeld um die Belange der Mandanten. Weitere Informationen unter www.stueckmann.de.

HLB Deutschland GmbH

HLB Deutschland ist ein 1972 gegründetes Netzwerk von 21 selbstständigen und unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften an 35 Standorten. Aktuell sind 207 Partner und 1.432 Berufsträger und Mitarbeiter unter dem Dach der HLB Deutschland für die meist mittelständischen Mandanten in Wirtschafts- und Steuerfragen tätig. HLB Deutschland gehört mit einem Gesamtumsatz der einzelnen Mitglieder von 198 Millionen Euro im Jahr 2016 zu den Top 3 der in Deutschland tätigen Netzwerke. HLB Deutschland ist unabhängiges Mitglied von HLB International. Weitere Informationen unter www.hlb-deutschland.de.