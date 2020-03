Absage von Frühjahrskirmes, Frühjahrsfest und April-Flohmarkt

Hintergrund ist der Erlass der Landesregierung

Detmold. Das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW hat aufgrund der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Europa durch Erlass vom 10. März 2020 Regelungen zum Umgang mit Großveranstaltungen getroffen. Kernregelung ist die Absage bzw. zeitliche Verschiebung von Veranstaltungen oder deren Durchführung ohne Publikum bei über 1.000 Besucherinnen und Besuchern. Auf dieser Grundlage sagt die Stadt Detmold daher die Frühjahrkirmes vom 3. bis 6. April ab. Zudem hat sich die Werbegemeinschaft Detmold e.V. entschlossen, das parallel stattfindende Frühjahrsfest und den Flohmarkt auf der Ameide am 4. April ebenfalls abzusagen.

Da diese Veranstaltungen entfallen, gibt es auch keinen Sachgrund mehr für den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 5. April, der ebenfalls abgesagt werden muss. „Wir bedauern die Absage der Veranstaltungen, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher hat für uns aber oberste Priorität“, sind sich Bürgermeister Rainer Heller und Heinz Holey, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, einig. Aktuelle Informationen zur Situation rund um den Corona-Virus gibt es laufend unter www.kreis-lippe.de​