Absage der 1. – Mai – Kundgebungen und Demonstrationen 2020 in OWL

Anke Unger, Regionsgeschäftsführerin der DGB- Region Ostwestfalen -Lippe zur Absage der öffentlichen Maikundgebungen und Demonstrationen am 1. Mai 2020:

Paderborn. Die Corona- Pandemie bedeutet ein Leben im Ausnahmezustand: Viele Menschen können nicht zum Arbeitsplatz, unsere Kinder nicht in die Schulen und Kitas, wir sehen unsere Verwandten nicht mehr, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Kolleginnen und Kollegen. Viele sorgen sich um ihre Existenz. Auch wir Gewerkschaften sehen uns aktuell mit einer neuen Situation konfrontiert, die uns alle extrem fordert. Wir wissen aber auch, wieviel Solidarität bewirken kann. Die Gewerkschaften haben ihre Kraft und Durchsetzungsfähigkeit schon immer aus dem Füreinan- der – Einstehen der Vielen bezogen. So haben sie für mehr Gerechtigkeit gesorgt und bessere Lebens – und Arbeitsbedingungen erkämpft. Darum geht es auch heute wieder: Auch jetzt können und müssen wir solidarisch Leben retten. Wir können Verantwortung übernehmen.

Für uns, und für alle anderen. Die Solidarität, die die weltweite Ausbreitung des Corona -Virus uns allen abverlangt, zwingt uns auch zu einer historisch einmaligen Entscheidung. Schweren Herzens müssen wir die 1. Mai Kundgebungen und Demonstrationen dieses Jahres leider absagen. Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten! Nächstes Jahr werden wir wie- der mit vielen Menschen die Straßen und Plätze füllen und den 1. Mai feiern: Das – weltweit – größte Fest der Solidarität. Und wir werden feiern, dass wir die Corona – Krise gemeinsam überwunden haben. Wir werden den„Tag der Arbeit“ in diesem Jahr zwar nicht auf den Straßen, Marktplätzen und Parks in OWL begehen, aber die Möglichkeiten im Internet nutzen dennoch auf Themen der Beschäftigten aufmerksam zu machen. Gerade in diesen Tagen wird mehr als deutlich, dass wir wieder über den Wert von Arbeit diskutieren müssen.