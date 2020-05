Abovorverkaufsstart verschoben

Gütersloh. Das Theater Gütersloh verschiebt aufgrund der aktuellen Situation den Vorverkaufsstart für die Abonnements der neuen Spielzeit 2020/2021 vom 16. Mai auf den 20. Juni 2020. Davon betroffen sind alle Abonnementreihen des Theaters, sowie die Abos für die Reihen ‚SchLaDo‘ und ‚6 auf einen Streich‘. Für ‚SchLaDo‘ gilt diese Verschiebung auch für den Verkaufsstart der Einzelkarten.

Der Vorverkaufsstart beginnt am 20. Juni um neun Uhr mit dem Verkauf der Theaterabonnements im ServiceCenter der Gütersloh Marketing in der Berliner Straße 63 in Gütersloh. Der Vorverkauf der Einzeltickets wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, der zeitnah bekannt gegeben wird.

Ebenfalls am 20. Juni, aber erst ab 12 Uhr, werden dann auch die Abos für ‚6 auf einen Streich‘ beziehungsweise die Abos und Einzelkarten für ‚SchLaDo‘ dort erhältlich sein. Eine Ausnahme bildet die Veranstaltung ‚Storno‘, deren Verkauf für Oktober angesetzt ist.

Im Hinblick auf den Schutz der Kunden in Zeiten von Corona, wurde zudem beschlossen, den Vorverkaufsstart zu entzerren. Der Abonnement- und Einzelkartenverkauf für die Reihe ‚Vier Jahreszeiten‘ wird daher erst unmittelbar nach den Sommerferien stattfinden.