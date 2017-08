Abenteuer und Entdeckungstour im kühlen Nass

Broschüre „Auf die Plätze, fertig, los!“ mit Familientipps für Freizeitspaß

Kreis Gütersloh. In der Ferienzeit hat der Kreis Gütersloh für Familien einiges zu bieten. So kommen sowohl Entdecker als auch Wasserliebhaber auf ihre Kosten.

Auf Entdeckungsreise können große und kleine Abenteurer beispielsweise in der Ems-Erlebniswelt gehen. „Dort kann Wissenswertes über die Ems spielerisch erlebt und erlernt werden“, berichtet Christina Thüte, Ansprechpartnerin für den Bereich Tourismus bei der pro Wirtschaft GT. Im Erlebnisparcours wartet ein Ems-Überflug per Luftschiff auf die Abenteurer, im Ems-Erlebnisgarten können Wissbegierige Strömungen messen und Tiere entdecken, die in und entlang der Ems leben. In der nachgebauten Nordsee tauchen Wagemutige die Füße zur Entspannung ins kühle Nass, oder legen in den Strandkörben im Sand eine Pause ein.

Die Ems-Erlebniswelt ist nur einer von vielen Familientipps für Freizeitspaß im Kreis Gütersloh, die die pro Wirtschaft GT in ihrer Broschüre „Auf die Plätze, fertig, los!“ zusammengefasst hat. „Wasserliebhaber erwartet darüber hinaus im Waldbad Steinhagen oder im Parkbad Versmold mit dem Naturerlebnisbad ein besonderes Badevergnügen“, weiß Christina Thüte zu berichten. Das Waldbad Steinhagen hat einen idyllischen Naturbadesee mit Sandstrand zu bieten. Mit einem flach verlaufenden Einstieg ist das Bad besonders für Kinder gut geeignet. Im Naturerlebnisbad im Parkbad Versmold springen Mutige vom Drei-Meter-Naturholz-Sprungturm oder probieren die

Breitwellenrutsche aus. Neben einem Kleinkinderbereich stehen im Naturerlebnisbad auch Strandkörbe zur Verfügung, um sich auszuruhen.

Auch die beiden Freibäder finden sich in der Broschüre „Auf die Plätze, fertig, los!“, die von der pro Wirtschaft GT kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die Broschüre kann unter www.erfolgskreis-gt.de kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden. Neben Tipps zum Wasserspaß gibt die Broschüre auch Freizeittipps zu Nachtwanderungen, Erlebnisbauernhöfen und weiteren kreativen, kulturellen und sportlichen Angeboten.

Weitere Tipps zur aktiven und familienfreundlichen Freizeitgestaltung finden sich auch im Newsletter „Schöne Aussichten!“ auf www.erfolgskreis-gt.de.

Bild 1: Die Ems-Erlebniswelt bietet Abenteuer für Groß und Klein © Stadt Schloss Holte-Stukenbrock

Bild 2: Das Waldbad in Steinhagen – Erholung pur in der Natur © Gemeindewerke Steinhagen