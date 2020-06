Abendliche Rundgänge mit dem Nachtwächter sind zurück

Stadtführung durch Gütersloh mit Horn und Hellebarde findet wieder statt

Gütersloh. Nach Güths Marie ist nun auch der Nachtwächter, ausgestattet mit Horn und Hellebarde sowie dem Corona-Schutzkonzept, wieder in Gütersloh unterwegs und sorgt für Recht und Ordnung. Auf seinem Weg können ihn alle Interessierten begleiten. Zahlreiche neue Termine hat die Gütersloh Marketing mit dem Stadtführer Klaus Gottenströter abgestimmt, an denen ihn jeweils neun Teilnehmer begleiten können. Dies ist auch die Mindestteilnehmerzahl. Der erste Termin nach der Pause ist geplant am morgigen Donnerstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr. Am Freitag, 19. Juni, findet ebenfalls um 19.30 Uhr ein zweiter abendlicher Rundgang statt. Die weiteren, jetzt verfügbaren Termine sind am Donnerstag, 25. Juni, und Freitag, 26. Juni, angesetzt, Start ist auch hier 19.30 Uhr.

Wichtig: Inhaber von Tickets der corona-bedingt entfallenen Nachtwächter Rundgänge können ihre Karten ab jetzt im ServiceCenter in die neuen Termine tauschen!

Treffpunkt für den beliebten Rundgang ist wie bisher die Wiese hinter der Apostelkirche. Dort erschallt passend zur Dämmerung der Ruf des Nachtwächters, der sich im Anschluss mit der Gruppe auf Stadtführung begibt und dabei interessante Fakten zur Stadtgeschichte, aber auch spannende Einblicke in das Leben vergangener Jahrhunderte zum Besten gibt.

Eine vorherige Anmeldung zum Rundgang ist notwendig: Karten für die 1,5-stündige Führung gibt es für 8,00 Euro/Person (erm. 6,00 Euro) online unter www.reservix.de, Stichwort „Mit Horn und Hellebarde“, oder im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, Berliner Straße 63, zu den aktuell gültigen Öffnungszeiten (Mo-Fr: 10 bis 16 Uhr). Das Schutzkonzept ist auf der Website der Gütersloh Marketing unter der Terminübersicht zu den Stadtführungen einsehbar.