Ab Montag wird wieder kontrolliert

Herford. Ab kommendem Montag werden Parkverstöße in der Innenstadt wieder geahndet. Nachdem der Einzelhandel in der City wieder geöffnet hat und sich somit auch mehr Menschen und Autos in der Innenstadt aufhalten, hat sich auch die Parksituation verändert. Deshalb hat die Stadt entschieden, jetzt wieder mehr zu kontrollieren.Wegen Corona hatte die Ordnungsabteilung mehrere Wochen keine Knöllchen ausgestellt.

„Wir werden ab nächste Woche moderat kontrollieren, da unsere Ordnungskräfte weiterhin hauptsächlich die Kontaktverbote und die Einhaltung der Hygienevorschriften überwachen müssen“, erklärt Herfords Beigeordneter Dr. Peter Maria Böhm. „Dennoch startet das Leben wieder ein wenig und da müssen wir auch Verstöße gegen Halte- und Parkverbote wieder stärker in den Focus nehmen.“