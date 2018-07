Ab ins Wasser – Familienurlaub an Ostsee und Seen

Jede Menge Wasser: 2.000 Kilometer Ostseeküste und 2.000 Seen erwarten Familien in Mecklenburg-Vorpommern und damit vielseitige Bade- und Wassersportmöglichkeiten. Eltern und Kinder können dabei unbeschwert an einer der blau gekennzeichneten Stellen ins Wasser springen, das Wasser getesteter Badestellen ist von hoher Qualität. An den Strand locken nicht nur der feine Sand und das klare Wasser, sondern auch die meisten Sonnenstunden. Mecklenburg-Vorpommern hat nicht nur die größte, sondern auch mit durchschnittlich 1.700 Sonnenstunden im Jahr die sonnenreichste Badewanne in ganz Deutschland. Baden an weißen, breiten Stränden oder vor erhabenen und urwüchsigen Steilküsten, in glasklaren Seen, im salzigen Meer oder in abgelegenen Flussarmen – hier findet jeder seinen Ankerplatz. Besonders gut haben es Familien an flachen Strandabschnitten wie beispielsweise an der Wohlenberger Wiek oder in Suhrendorf auf der Rügeninsel Ummanz. Hier fallen die Strände so flach in die Ostsee ab, dass die Kleinen ohne Risiko das Wasser genießen können.

Klares Meer und saubere Seen

Das reinste Vergnügen: Eltern und Kinder können in Mecklenburg-Vorpommerns Gewässern an einer der mit blauen Flaggen gekennzeichneten Stellen ohne Bedenken baden gehen. Damit der Besuch des kühlen Nass auch nicht getrübt wird, kontrollieren die Gesundheitsämter das Wasser im Vier-Wochen-Rhythmus. Das Badewasser im Nordosten ist nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes sowohl an der Ostsee als auch in der Seenlandschaft von hervorragender Qualität. Rund 97 Prozent der 495 geprüften Badestellen im Nordosten kann danach eine sehr gute oder gute Wasserqualität bescheinigt werden. Die Qualität der Badegewässer in Mecklenburg-Vorpommern wird von den Gesundheitsämtern in der gesamten Saison vier- bis fünfmal überprüft. Die aktuellen Messwerte sind auf einer interaktiven Badegewässerkarte (www.badewasser-mv.de) online abrufbar. Ebenso kann eine kostenlose App für Smartphones und Tablets geladen werden.

Wasserwaten und Burgen bauen – Urlaub an der Ostsee

In allen Ostseebädern gibt es für Kinder bestens geeignete, bewachte und gereinigte Strandabschnitte mit Toiletten und Serviceeinrichtungen. Auch Nichtraucher und Hundebesitzer dürfen sich über eigene Bereiche freuen. In vielen gibt es barrierefreie Strandzugänge, so etwa in Altefähr und Baabe auf der Insel Rügen oder in Koserow auf Usedom, wo sogar behindertengerechte Strandkörbe und Rollstühle für das Bad im Meer genutzt werden können. An Seen und Flüssen bieten Badeanstalten zeitgemäßen Komfort. Wer es etwas einsamer und einfacher mag, der findet verschwiegene Buchten und stille Plätze. Die flach in die Ostsee abfallenden Strände an der Wohlenberger Wiek, auf der Insel Poel und im Ostseeheilbad Graal-Müritz sind ideal für Familien mit kleinen Kindern. Sportlich geht es am Warnemünder Strand zu. Zwischen Juni und September 2015 lädt der „Active Beach Warnemünde“, ein Spiel- und Sportstrand, zu aktiver Erholung mit Beach-Soccer, und -Volleyball und weiteren Sportarten unterhalb des bekannten Hotel Neptun ein. Auf mehreren tausend Quadratmetern können Gäste für zwei Euro/Tag (Kurkarten- und Rostock-Card-Inhaber kostenlos) acht Spielfelder mit erstklassiger Ausrüstung und einem qualifizierten Trainerteam nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand nur mal einen Tag reinschnuppern oder gleich mehrere Tage am Strand trainieren möchte. Weitere Informationen gibt es bei der Tourismuszentrale Rostock-Warnemünde (www.rostock.de) und auf der Internetseite www.rostock.de/tourismus/active-beach.

Auch im größten Ostseebad Mecklenburg-Vorpommerns, in Kühlungsborn, locken Sportstrände kostenfrei zum aktiven Strandurlaub. Zwei Strandabschnitte mit den Titeln „Vital & Fit“ und „Aktiv Fun“ sind in den Sommermonaten von Montag bis Samstag geöffnet. Ersterer liegt in Kühlungsborn West und verlegt das Fitnessstudio in den weißen Sand, bei Letzterem geht es teamorientierter zu: Zwischen Seebrücke und Bootshafen können sich Gäste bei verschiedenen Ballsportarten austoben, etwa auf vier Beachvolleyball-Feldern oder einem Mehrzweckplatz. Bei verschiedenen Kursprogrammen sorgen qualifizierte Trainer für optimale Betreuung. Wer selbstständig frei trainieren oder spielen möchte, kann ebenfalls die Strandabschnitte nutzen. www.kuehlungsborn.de

Coole Kids können sich auch in Trendsportarten wie dem Surfen versuchen, beispielsweise im Surfhostel in Surendorf auf der Rügeninsel Ummanz. Größere können Surfen lernen, auf kleinere Besucher warten das TikiTuka-Land mit Abenteuerspielstätten, Piratenschiff, Kanonenkugelbahn, Bogenschießen und Kinderbaumhaus. Mit Blick auf die Nachbarinsel Hiddensee erleben Gäste im Surfhostel Rügen Sonnenuntergänge wie in der Südsee. Die Jugendherberge Born-Ibenhorst mit Zeltplatz bietet Surf- und Kitecamps für Kinder und Teenager an. Mit Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe und Badesachen ausgestattet, schlagen sie am Darßer Bodden buchstäblich ihr Zelt auf und probieren sich bei einem viertägigen Surf- und Kitekurs in Zusammenarbeit unter Anleitung aus. www.jugendherbergen-mv.de, www.surfen-auf-ruegen.de

Bade- und Spielvergnügen an mehr als 2.000 Seen

Auch abseits der Ostsee, im seenreichen Landesinneren, laden zahlreiche Strände zum Planschen und Sonnenbaden ein. Bei über 1.000 Seen und einer Wasserfläche von rund 500 Quadratkilometern, die in der Mecklenburgischen Seenplatte entdeckt werden können, ist für jeden was dabei. In Güstrow gibt es zum Beispiel zwischen Kur- und Barlachhaus einen familienfreundlichen, bewachten Strand mit Spielplatz, Imbiss, Bootsverleih und Toiletten. Bei einer Familien-Rad-Tour um die Müritz sollte eine Rast in Klink eingeplant werden. Am schmalen Sandstrand gibt es einen Spielplatz und Volleyballfelder. Der Luftkurort Plau am See bietet an Deutschlands siebtgrößtem See neben seinem sehenswerten Stadtzentrum zahlreiche idyllische wie auch sichere Badeplätze (www.plau-am-see.de). Einmal im Jahr, 2015 am 17. und 18. Juli, lockt der Plauer See zudem Badewannenkonstrukteure und kuriose Schwimmgeräte aus ganz Deutschland an, die bei einer Badewannenrallye und einem buntem Rahmenprogramm um das schnellste oder schönste Gefährt wetteifern. Ruhiger geht es am familienfreundlichen Badestrand am Bolter Kanal in Boeker Mühle zu. Ausgestattet mit einem großen Abenteuerspielplatz, Badeinseln und einem feinen Sandstrand bietet dieser Ort Abenteuer und Erholung gleichermaßen. In direkter Nachbarschaft gibt es einen der schönsten Naturhäfen an der Müritz. Weitere Badestrände in der Mecklenburgischen Seenplatte, die familienfreundliche und sichere Bademöglichkeiten bieten, finden Wasserratten unter anderem am Stechlinsee in Neuglobsow, am Glambecker See nahe Neustrelitz, am Feldberger Haussee, im Volksbad in Waren (Müritz) sowie am Strandbad „Am Richtberg“ in Plau Quetzin. Weitere Informationen: www.mecklenburgische-seenplatte.de

Von komfortabel bis spartanisch – mit Hausboot oder Kanu unterwegs

Nicht einmal zum Schlafen müssen kleine Freizeitkapitäne das Wasser verlassen – in der Mecklenburgischen Seenplatte sind ca. 500 Hausboote unterwegs, auf denen Wasserratten tags die Natur erkunden und nachts wunderbar träumen können. Mit der Anhebung der Führerscheingrenze von fünf auf 15 PS gibt es dabei neuerdings noch mehr Törn-Möglichkeiten für Bootscrews ohne Führerschein.

Die Müritz bringt zusammen mit dem Kölpinsee, dem Fleesensee und dem Plauer See Bootsführern über 180 Quadratkilometer Wasser unter den Kiel. Über die Müritz-Elde-Wasserstraße und den Störkanal ist sogar eine Fahrt bis in die Landeshauptstadt Schwerin möglich. Auch direkt aus dem brodelnden Berlin gelangen Seen-Süchtige zu der Insel mit dem märchenhaften Schweriner Schloss. Rund um Rügen, auf dem Greifswalder Bodden, dem Achterwasser von Usedom oder dem Stettiner Haff geraten Urlaubskapitäne ebenso ins Schwärmen. Überall laden moderne Sportboothäfen mit einem breiten Serviceangebot und idyllischen Wasserwanderrastplätzen sowie Gaststätten mit Bootsanlegern ein. Wer kein eigenes Boot besitzt, kann aus einer Fülle von Charterunternehmen und Bootstypen wählen. Einfach an Bord gehen, ablegen – Sonne, Wasser und Natur genießen. So bietet beispielsweise der Hausbootanbieter Kuhnle Tours die Möglichkeit, bis in die Berliner Gewässer zu schippern. Die Einweisung ist kurz und knapp, so dass sich der Familien-Törn auch für ein Wochenende lohnt. Um die Freiheit auch außerhalb des schwimmenden Untergrunds zu genießen, können bei Kuhnle auch Fahrräder mit an Bord genommen werden. Wer Lust auf Bootsferien mit noch mehr Freiheit auf dem Wasser hat, kann Kataloge im Internet unter www.kuhnle-tours.debestellen oder unter der Telefonnummer 039823 2660 weitere Informationen erhalten.

Wer es etwas rustikaler mag, kann wie Tom Sawyer und Huck Finn auf Flößen Seen und Flüsse erkunden. Bei einem Floßurlaub auf der Peene beispielsweise genießen Gäste hautnah eine der schönsten Flusslandschaften Europas. Sie haben alles Nötige dabei, um beim Frühstück die Morgennebel über dem Fluss zu erleben, tagsüber vom Floß aus ins frische Nass zu tauchen oder bei Sonnenuntergang den Tag mit einem Glas Rotwein an der Feuerschale zu beschließen. Das Floß kann führerscheinfrei gefahren werden. Ein Zwei-Tages-Floßabenteuer gibt es bereits ab 230 Euro pro Floß. Tages- und Wochentouren sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch können auch Bettwäsche, Kajaks, Holz für die Feuerschale oder Sonnenschirme dazugebucht werden. www.auf-nach-mv.de/floss

Auch Gästen, die in ihrer Mobilität oder Wahrnehmung eingeschränkt sind, steht die Abenteuerwelt Mecklenburg-Vorpommerns offen. Erkundet werden kann sie zum Beispiel mit dem Bungalow-Hausboot „Riverlodge H2Home“ vom Yachtcharter-Anbieter Römer an der Müritz. Vier Menschen haben auf 28 Quadratmetern Wohnfläche Platz. Mehrtagestörns für Rollstuhlfahrer bietet auch das Großsegelschiff „Wappen von Ueckermünde“ an. Im Zentrum von Ueckermünde liegt darüber hinaus ein Schiff, das auch Menschen mit Beeinträchtigung nutzen können. Es heißt Kamig und ist ein Segelkutter, mit dem bis zu elf Segler in See stechen können. Es gibt weitere Schiffe und viele touristische Einrichtungen wie Museen, Marinas und Unterkünfte, die barrierefrei sind.

Weitere Informationen: www.riverlodge.de, www.auf-nach-mv/maritim, www.auf-nach-mv.de/urlaub-fuer-alle

Abenteuer versprechen auch die Kanu-Ausflüge durch den „Amazonas des Nordens“, wie die weitverzweigte Flusslandschaft des Peene-Gebietes in Vorpommern genannt wird. Biber, Seeadler, Eisvögel und Reiher sind zu bestaunen. Die Reste slawischer Burgen, Klöster und Wikingersiedlungen erzählen Geschichten. Die gesamte Familie kann eine Sieben-Tage-Peene-Tour vom Kummerower See bis nach Anklam buchen, im Solarboot über die Peene schippern oder im Kanu Adler, Biber und Co. aufspüren. Die Peene ist ideal für eine sichere und ruhige Wasserwandertour mit der ganzen Familie. Übernachtet wird in Zelten oder in Hotels und Pensionen. Viele weitere Ausleihstationen entlang der 26.000 Fluss- und See-Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern bieten Kanus oder Paddelboote sowie Motorboote und Segelboote an.

Schnupperkurse können beispielsweise bei der Kanubasis Mirow gebucht werden. Hier können sich Väter und ihre Sprösslinge, die sich nicht aufs Paddeln beschränken möchten, auch beim 5-tägigen „Vater-Kind-Survival“ im Feuermachen, Bogenschießen oder Klettern üben und zwischendurch im Kanu die Seenplatte erkunden. Übernachtet wird im rustikalen Camp und das Essen wird unter Anleitung des Reiseleiters selbst zubereitet. Weitere Informationen: www.abenteuer-flusslandschaft.de, www.kanubasis.de