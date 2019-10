Ab ins Gelände! Neue Mountainbike Kurse vom Sportbund

MTB Basic Fahrpraxis und Touren Kurs – wer schon den MTB Basic Fahrtechnik Kurs absolviert hat, der kann nun Praxiserfahrung im Teutoburger Wald sammeln. Die Tour ist am Sonntag, 6. Oktober von 11 bis 15 Uhr.

Bielefeld. MTB Trail Fahrtechnik Kurs im Teutoburger Wald – Level II – dieser Kurs ist für Teilnehmer, die schon das Level I absolviert haben und ausreichend Praxiserfahrung auf diesem Kursniveau gesammelt haben. In diesem Kurs werden neue Fahrtechniken vermittelt und Grundtechniken im freien Gelände weiter trainiert. Dieser Kurs findet jeweils am Sonntag, 6./13./20./27. Oktober von 11 bis 13 Uhr statt. Beide Kurse starten am Parkplatz Waldhotel Brands Busch, Furtwänglerstraße 52 in Bielefeld. MTB-Downhill Fahrtechnik Kurs – Level IV – hier werden die Techniken bei mittleren bis größeren Sprüngen, schwierige Wurzelpassagen und bei anspruchsvollen Steilhängen vertieft.

Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die Geschwindigkeit gelegt, um Passagen durch entsprechende Linienwahl möglichst schnell zu durchfahren. Treffpunkt ist am Samstag, 12. Oktober um 10 Uhr am Parkplatz Schopketal, Schopke 3 in Oerlinghausen. Der Kurs endet um 14 Uhr. Eigenes Material muss mitgebracht werden. Weitere Voraussetzungen und Gebühren erhält man unter www.sportbund-kurse.de oder in der Sportbund Geschäftsstelle unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund- kurse.de

Über den Sportbund Der Sportbund hat ein vielfältiges Kursangebot mit qualifizierten Kursleitungen. Zum Entdecken, Ausprobieren und Herausfinden, was gut ist. Fotos in Zusammenhang mit unserer Veröffentlichung können gerne genommen werden unter https://www.flickr.com/photos/sportbund4you/collections/72157630446484418/