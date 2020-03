Vortrag Gesund in GT: „Sturzrisiko im Alter – Sturzprophylaxe und operative Versorgung der häufigsten Sturzfolgen“

Gütersloh. Dank des medizinischen Fortschritts werden wir Menschen immer älter. Durch das hohe Alter und die damit verbundenen Erkrankungen steigt jedoch auch das Risiko zu stürzen weiter an. Neben Wahrnehmungs- und Bewegungseinschränkungen sind unter anderem auch mangelnde Kraft und reduzierte Balance zentrale Ursachen. Dr. Philipp Bula (Chefarzt der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie) und Rainer Wagner (Leiter der Physikalischen Therapie) referieren im nächsten Vortrag in der Veranstaltungsreihe „Gesund in GT“ des Klinikum Gütersloh zum Thema „Sturzrisiko im Alter – Sturzprophylaxe und operative Versorgung der häufigsten Sturzfolgen“. Die Veranstaltung findet am Montag, den 09. März, um 19:00 Uhr im Neubau-Saal des Klinikum Gütersloh (Reckenberger Straße 19) statt.

Ein Drittel aller Menschen über 65 Jahre stürzt mindestens einmal jährlich, jeder 20. Sturz führt zu einer Fraktur. Am häufigsten sind Hüftgelenk, Schulter, Unterarm und Beckenskelett betroffen. Dr. Philipp Bula und Rainer Wagner erklären in ihrem Vortrag, worauf man achten sollte, um Stürze zu vermeiden und wie man seine Mobilität im Alter trainieren kann. Außerdem gehen sie darauf ein, wie die Sturzfrakturen operativ behandelt werden können. Im Anschluss nehmen sich die beiden Referenten ausreichend Zeit, um Fragen zu beantworten. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.