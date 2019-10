Die schöne Wilde – Wandermagazin im Ferienland Cochem

Zum 16. Mal hat die Zeitschrift „Wandermagazin“ den schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt. Gewonnen hat 2019 „Das Tal der wilden Endert“ im Ferienland Cochem.

Cochem (Moselregion). Die Strecke ist 20,7 Kilometer lang und führt sanft abfallend vom Eifelort Ulmen ins Moselstädtchen Cochem, etwa zu einem Drittel vorbei an Wiesen und Schieferhalden, danach entlang des Endert-Bachs durch den Wald. Letzterer ist noch sehr ursprünglich. Aufgrund der Talenge Richtung Cochem wird dieser Bereich auch die „Wilde Endert“ genannt. Die grössten Highlights der Route sind die Ulmener Burganlage, der Wasserfall „Rausch“, das Kloster Maria Martental, mehrere alte Getreidemühlen, der Blick auf die Winneburg, das Moselweinstädtchen Cochem mit seiner Reichsburg sowie generell die weitgehend unberührte Natur.

Einkehrmöglichkeiten finden sich in Ulmen, im Kloster Maria Martental, in der Goebelsmühle, der Weißmühle sowie – reichlich – in Cochem. An mehreren Stellen kann man die Route verlassen bzw. in sie eingestiegen. An diesen Punkten gibt es Busverbindungen nach Ulmen und Cochem. Anforderungen stellt der Weg nur leichte. Nach Regen oder im Winter kann er aber rutschig sein. Auf festes Schuhwerk und angemessene Schutzkleidung ist jederzeit unbedingt zu achten!

Weitere Auskünfte erhält man in der Tourist-Information Ferienland Cochem, so einen Flyer mit Übersichtskarte nebst Routenverlauf sowie Infos zu Parkplätzen und ÖPNV-Anbindung. Dort sind auch detaillierte Wanderkarten erhältlich.

Weitere Infos: Tourist-Information Ferienland Cochem Endertplatz 1 56812 Cochem . Tel.: +49 (0) 2671-6004-0, E-Mail: info@ferienland-cochem.de – Internet: www.ferienland-cochem.de