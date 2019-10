Sterneküche und regionales Lammfleisch in bester Qualität

Saarbrücken. Kulinarische Hochgenüsse im Bliesgau gepaart mit Kochkunst und Esskultur: Die Bliesgau Lammwoche ist wieder da und startet dieses Jahr am 18. Oktober. Elf Spitzenköche aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und dem angrenzenden Lothringen haben sich zusammengeschlossen, um das Bliesgauer Lamm als regionale Köstlichkeit anzubieten.

In den teilnehmenden Restaurants, die gemeinsam sieben Michelin-Sterne, vier Bib-Gourmands und drei Eurotoques-Zertifizierungen aufweisen, dominieren zahlreiche Lammgerichte bis zum 27. Oktober die Speisekarte. Die Partner der Lammwoche verschreiben sich der Nachhaltigkeit und berufen sich auf das, was wichtig ist: Praktizierter Naturschutz, Regionalität und artgerechter Haltung der Tiere: So steht dem echten Genuss nichts im Wege.

Weitere Informationen und alle teilnehmenden Köche und Restaurants unter www.bliesgaulammwochen.de oder bei BliesgauKultur e.V., Trierer Str. 36, 66111 Saarbrücken, Tel.: +49 681 48009 oder per Mail an info@bliesgaulammwochen.de